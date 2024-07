Questo utilissimo accessorio Bosch per tutti i tuoi viaggi in bicicletta non ti lascerà mai più al fianco… ed è in grande vendita agli Amazon Prime Days!

Probabilmente hai familiarità con questa situazione: quando sei in gita in mountain bike o mentre vai al lavoro in bicicletta, e poi il tuo pneumatico finisce su una roccia molto tagliente o un ramo molto duro e “oh, fine della corsa” oppure ehi, sei in ritardo di 15 minuti in ufficio… A meno che tu non sia adeguatamente attrezzato!

In effetti, il Pompa elettrica per bici Bosch EasyPump È facilmente trasportabile e permette di rigonfiare il pneumatico in pochi secondi senza fatica. Ovviamente, questa pompa per bici può gonfiare anche palloncini, articoli sportivi o giocattoli gonfiabili, motociclette e persino pneumatici per auto!

Ecco le 5 migliori promozioni Amazon Prime Days per il primo giorno! È un buon affare? Normalmente offerto a € 79,99 su Coolblue e Fnac o € 64,99 su Bol.com, Amazon lo offre oggi Prezzo 48 euro Con uno Codice promozionale esclusivo del valore di -10 EUR Per un acquisto minimo di 50€! Quindi è una vera benedizione per tutti i ciclisti!

Scoprire Qui. A questo prezzo ottieni: IL Facile da pompare

IL Cavo USB-C ricaricare

4 autobus Per adattarsi a tutti i tipi di valvole e posizioni

E Borsa di stoffa Per riporre e trasportare tutto facilmente Questi vantaggi sono tanti: oltre al fatto che viene utilizzato molto frequentemente intuitivoÈ comodo e… LeggeroQuindi puoi portarlo ovunque e usarlo facilmente. Piccolo Lampada a LED Ti permette di illuminare il pneumatico se non riesci a trovare il LED o è troppo buio. Infine, lui Girevole a 360 gradi In questo modo puoi visualizzare perfettamente tutte le informazioni disponibili sullo schermo.

