Ragioni del successo dei giochi online

Dall’avvento di Internet, un nuovo tipo di gioco ha riscosso un enorme successo. In effetti, i giochi online si sono affermati come il genere stellare, attirando ogni anno sempre più persone nei loro ranghi. Concentrati sui motivi per cui i giochi online hanno così tanto successo e quali tipi sono i più giocati.

Il multiplayer di massa del gioco, precursore

Prima del successo dei giochi online che hanno creato molti generi, i giochi multiplayer di massa erano solo una piccola parte del catalogo dei videogiochi. Tra questi giochi pionieristici, Mondo di Warcraft sta lavorando bene. Con un gameplay continuato a più di 20 anni dalla sua uscita, il titolo consente a migliaia di giocatori di immergersi in un mondo coeso, plasmandone la storia e il destino.

Sebbene abbiano avuto un enorme successo nel mondo dei videogiochi, queste opere non hanno mai raggiunto il grande pubblico in un momento in cui i videogiochi non erano ancora una pratica comune.

Questo cambiamento è arrivato con un nuovo formato su un nuovo strumento. È stata la rivoluzione degli smartphone e dei touchscreen a spianare la strada al successo del gioco online.

Mobile gaming, una nuova accessibilità

Con un telefono cellulare, il formato cambia. Pertanto, il touch screen ti consente di giocare in modo più intuitivo rispetto all’utilizzo di un controller. Ma, inoltre, è la vicinanza a questa macchina che ha reso popolare il gioco online.

Consentendo ai giochi di essere giocati ovunque tu sia e in qualsiasi momento, con una console che ti sta in tasca, milioni di nuovi giocatori si sono uniti ai ranghi degli appassionati di videogiochi. Con questo slancio, gli sviluppatori hanno iniziato a creare nuovi generi e persino ad adattare vecchi giochi molto popolari come i giochi da tavolo, un formato senza tempo che anticipa il pubblico lontano dai videogiochi.

Adattamento di giochi popolari, mezzo di diversificazione

Il gioco online consente ai giocatori di competere l’uno contro l’altro nonostante la distanza. Se di scacchi si può parlare, anche i giochi di carte si sono fatti strada nel mondo dei videogiochi. Oltre a preservare l’essenza del gioco, Una piattaforma come PokerStars È stato in grado di offrire un’ampia gamma di generi come Hold’em o Omaha, la possibilità di creare un club con gli amici e ritrovare così le stesse persone, o anche giocare a poker nella realtà virtuale. È questa alleanza tra soluzioni esclusive nel campo dei videogiochi e l’essenza rispettata del gioco che ha convinto i giocatori di poker di tutto il mondo, ma anche i professionisti.

Questa legittimità dei professionisti ha dato una spinta che ha poi portato all’ascesa degli eSport e dei generi correlati.

Sport elettronici e MOBA, il gioco online è diventato un fenomeno

Poiché la competizione e il confronto abbondano tra i giocatori, non passa molto tempo prima che i migliori eccellono nelle competizioni internazionali. È bastato creare un nuovo sport. Se i giocatori di poker e di scacchi sono giustamente considerati partiti, lo stesso vale per i giocatori di e-sport, e questo sin dall’inizio in Asia, come evidenziato da Numeri esorbitanti sport in Cina.

La febbre degli eSport ha poi raggiunto l’Europa, ma oggi è molto popolare. Il simbolo di questo successo è senza dubbio il MOBA, un genere basato sul confronto tra giocatori rappresentando i personaggi che combattono nell’arena. Entrambi tecnici e difficili da padroneggiare, ma così facili da ottenere essendo gratuiti e non così avidi di computer, questi giochi da soli incarnano l’enorme successo dei giochi online. Pertanto, League of Legends contava 124 milioni di account attivi nel 2022.

Un dato sorprendente, ma che illustra il posto che occupano i giochi online nel mondo dei videogiochi, ma anche nelle nostre community con i tornei. Ovunque in Francia E nel mondo. E con l’avvento di un Internet sempre più potente e veloce, scommettiamo che questo non si fermerà.