Tensioni a Taiwan: i marines degli Stati membri dell’UE hanno chiesto pattugliamenti nello Stretto di Taiwan

“Taiwan è importante per l’Europa”, ha detto Borrell martedì all’apertura di una sessione del Parlamento europeo a Strasburgo sulla Cina. Aveva supplicato “Questo è lo stretto più strategico del mondo, soprattutto per quanto riguarda il commercio: dobbiamo essere presenti lì con le operazioni della Navigazione Navale”. “Taiwan è una parte solida del nostro ambiente strategico per garantire la pace e difendere i nostri interessi”, ha aggiunto l’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Le osservazioni arrivano due settimane dopo le controverse osservazioni del presidente francese Emmanuel Macron dopo una visita in Cina in cui ha rifiutato la “logica di ostruzionismo” del blocco sulla questione di Taiwan e ha esortato l’Europa a non “essere un vassallo” degli Stati Uniti o della Cina. Due giorni dopo la visita del presidente Macron in Cina all’inizio di aprile, una fregata di sorveglianza francese dal Vietnam diretta alla Corea del Sud ha attraversato lo stretto di Taiwan. Questo passaggio, “in acque internazionali, secondo la libertà di navigazione”, faceva parte di una missione pianificata da tempo, secondo lo stato maggiore dell’esercito francese.