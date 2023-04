La Russia avverte gli Stati Uniti: “Non dimenticheremo, non perdoneremo”

MDomenica prima di partire per New York, il ministro ha detto che Osko “non perdonerà” gli Stati Uniti per aver rifiutato di rilasciare visti ai giornalisti russi che accompagnavano il capo della diplomazia russa Sergei Lavrov lunedì e martedì alle Nazioni Unite.

Lavrov ha avvertito la stampa dicendo: “Non dimenticheremo e non perdoneremo”, denunciando la decisione “vile” di Washington.

La Russia detiene la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite questo mese, nel bel mezzo di un’offensiva militare in Ucraina per la quale è stata bandita dal resto del mondo.