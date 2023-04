La guerra in Ucraina: lo sviluppo degli eventi del 21 aprile

A Ramstein, in Germania, gli alleati dell’Ucraina, sollecitati da Volodymyr Zelensky a consegnare più armi e munizioni, si incontrano per coordinare i loro aiuti militari. Si svolge presso la base americana Rammstein, in Renania-Palatinato (Germania occidentale), ed è organizzata dal Segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin.

a KievL’aeronautica ucraina ha annunciato di aver abbattuto otto dei 12 droni di fabbricazione iraniana che la Russia ha lanciato privatamente su Kiev durante la notte, un attacco che non ha provocato vittime.

In Polonia, grano incrociato e altri prodotti agricoli Sospeso da Varsavia per circa una settimana, È ufficialmente ripreso venerdì, hanno detto le autorità.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha annunciato venerdì che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà al prossimo vertice dei capi di stato e di governo della NATO previsto per luglio in Lituania.

Giovedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto il sostegno del Messico nell’organizzazione di un vertice con i paesi dell’America Latina, pochi giorni dopo le controverse osservazioni del presidente brasiliano Lula sull’invasione russa dell’Ucraina.

Mosca ha detto che uno dei suoi aerei da combattimento ha perso munizioni su Belgorod, una città russa vicino al confine ucraino, giovedì notte dopo che le autorità locali hanno riferito di una potente esplosione che ha ferito due persone e ha lasciato un enorme cratere nella città.

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius riteneva che limitati attacchi ucraini sul suolo russo sarebbero stati una tattica accettabile per respingere un’invasione russa.