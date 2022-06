I russi non possono più scaricare i sistemi operativi di Microsoft

Gli utenti russi non possono più scaricare le immagini ISO di Windows 10 e 11. Questo problema è stato segnalato dall’agenzia di stampa statale russa TASS, e al momento questo divieto è ancora ingiustificato. La colpa potrebbe essere Microsoft, in un momento in cui l’azienda sta limitando il più possibile le sue attività nel paese.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, molte aziende hanno deciso di sospendere o limitare le loro attività in Russia. Netflix non è più disponibile nel Paesedi TandyikTok ha scelto di limitare drasticamente la funzionalità Disponibile per gli utenti russi.

Da parte sua, Google ha precedentemente vietato gli acquisti in-app sul Play Store Impedisci il download di app già acquistate dagli utenti. come risposta, Le autorità russe hanno confiscato i conti bancari di Mountain Viewcostringendolo a dichiarare fallimento in Russia.

Per quanto riguarda Microsoft, Il colosso americano ha già interrotto le vendite dei suoi prodotti e servizi nel Paese. All’inizio di giugno, l’azienda di Redmond ha fatto il passo successivo licenziando 400 dipendenti russi. L’obiettivo è di ridurre ulteriormente le proprie attività sul territorio.

Impossibile scaricare Windows 11 e 10 in Russia

Tuttavia, secondo i nostri colleghi di Bleed Computer, Gli utenti russi non possono più scaricare le immagini ISO di Windows 10 e altri Windows 11 Oltre agli strumenti di installazione di Microsoft. La notizia è stata pubblicata per la prima volta dall’agenzia di stampa russa TASS, prima di diffondersi sui social media.

Quando gli utenti tentano di scaricare uno qualsiasi dei sistemi operativi Microsoft, Viene visualizzato un messaggio di errore che indica che c’è un problema con la loro richiesta. Stessa nota nel caso dello strumento di creazione multimediale di Windows 11. Può essere scaricato, ma non eseguito causando l’errore 0x80072F8F-0X20000: “Per qualche ragione sconosciuta, questo strumento non può essere eseguito sul tuo computer.”

Secondo alcune dichiarazioni degli utenti, le immagini ISO possono ancora essere scaricate per entrambi i sistemi operativi Utilizzo di una VPN e connessione a un server al di fuori della Russia. Al momento, è impossibile dire se si tratti di un guasto tecnico o meno Se Microsoft è davvero l’origine di questo divieto. Di questo, infatti, l’azienda americana non ha ancora comunicato ufficialmente. Aggiorneremo questo articolo se Microsoft decide di parlare.

fonte : sanguinamento del computer