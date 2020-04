Telefonate da numeri sospetti? Non richiamateli. #occhioallatruffa

In questi giorni, usiamo di certo più spesso il cellulare e se di solito non risponderemmo a chiamate perse, adesso potremmo essere tentati di farlo o semplicemente avremmo più tempo per farlo. Evitiamo! Potrebbero diventare vittime di una truffa, come segnalato dalla Polizia postale.

Il PING CALL è uno squillo sul cellulare da parte di un numero sconosciuto da un paese estero.

In questo periodo in cui usiamo tutti spesso il cellulare, sia per connetterci che per telefonare, il fatto di trovare una chiamata persa o di non aver fatto in tempo a rispondere, spinge molti a richiamare.

E lì scatta la truffa, perché chiamando vengono sottratti dei soldi, se si ha una ricaricabile o vengono attivati servizi in abbonamento sul telefono.

Prestate attenzione, quindi, se trovate una chiamata persa con un prefisso estero, le più frequenti provengono dal prefisso +216 e +44 e partono in automatico con software appositi.

E’ bene evitare di richiamare, di inviare messaggi e di aprire link contenuti in sms collegati a quei numeri e mettere il numero nella lista nera.

In caso di chiamate che vi insospettiscono, segnalatelo alla Polizia postale https://www.commissariatodips.it/segnalazioni/index.html