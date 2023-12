In laboratorio abbiamo ricostruito l’atmosfera di un pianeta extrasolare osservato da James Webb

Questo interesserà anche te [EN VIDÉO] Comprendi la missione del telescopio spaziale James Webb in un minuto Il 18 dicembre verrà lanciato il James Webb Space Telescope, la nuova ammiraglia per l’osservazione spaziale…

Inoltre, la scoperta della vita oltre il sistema solare, che è tecnicamente avanzata, sarebbe senza dubbio una delle più grandi scoperte scientifiche mai realizzate e avrebbe importanti implicazioni filosofiche. Ciò potrebbe accadere entro il 2050 attraverso l’analisi AmbienteAmbiente Molti esopianeti sono vicini al Sole, cosa che possiamo effettivamente iniziare a osservare in modo evidente Transiti planetariTransiti planetari utilizzando Telescopio spazialeTelescopio spaziale James Webb (JWSTJWST).

Tuttavia, questo è il motivo per cui in ultima analisi dobbiamo identificare potenziali biofirme, in assenza di impronte tecniche esistenti Innanzitutto Decisamente meno ambiguo. In effetti, dovremmo trovare un insieme di molecole per rilevare che saremmo ragionevolmente sicuri non possano essere prodotte da fenomeni naturali, o come dicono gli esobiologi che non lo sono. Non vitaleNon vitale.

Un team di ricercatori ha appena pubblicato un articolo su Astronomia della natura La versione ad accesso aperto può essere trovata su arXiv Il che riunisce gli elementi di questa ricerca per ottenere la Coppa della Vita altrove.

Questo lavoro si riferisce indirettamente a un pianeta extrasolare che è stato studiato per più di un decennio e scoperto utilizzando il metodo della velocità radiale utilizzando lo strumento Harps. SpettrometroSpettrometro Dotare un telescopio di 3,6 metriQualeQuale In Cile. IL Scienziati di astronomiaScienziati di astronomia Poi ha scoperto Gliese 1214 b (GJ 1214 b) che lo compone Ruota in orbitaRuota in orbita In 38 ore circa a Una donna che arrossisceUna donna che arrossisce Situato intorno ai 40 Anno luceAnno luce Per la terra dentro costellazionecostellazione Da Ofiuco (il serpente).

Il suo raggio sarà circa 2,6 volte quello della Terra e sarà circa 6,5 ​​volte più massiccio, collocandolo nella categoria delle super-Terre ma alcuni preferiscono chiamarlo mini-Nettuno. Ah una stellauna stella L’ospite, come indica il nome, ha il numero 1214 nel catalogo Gliese-Jahreiss (dal nome degli astronomi Wilhelm Gliese e Hartmut Jahreiss) che tenta di elencare tutte le stelle a una distanza inferiore a 25 Un parsecUn parsec nella Terra.



Un’atmosfera planetaria ha una firma spettrale che rappresenta la sua composizione chimica, ma anche la sua composizione in nuvole e “foschia”. Grazie a diverse tecniche è possibile determinare le proprietà fisiche e chimiche dell’atmosfera di un pianeta extrasolare. Queste tecniche includono: transito spettrale, transito secondario o eclissi, osservazione spettrale diretta del pianeta o anche osservazione del pianeta in diverse fasi attorno alla stella per misurare i cambiamenti temporali e stagionali. Scopri gli esopianeti con la nostra serie web di 9 episodi disponibile sul nostro canale YouTube. Playlist proposta dal CEA e dall’Università Paris-Saclay nell’ambito del progetto di ricerca europeo H2020 Exoplanets-A. ©CEA

Spettri veicolando atmosfere problematiche

Tra gli autori della pubblicazione in natura, Noi troviamo Sarah HurstProfessore di Scienze della Terra e Planetarie alla Johns Hopkins University. Anni fa, lei e i suoi colleghi hanno iniziato per la prima volta a creare modelli computerizzati dei vari ambienti possibili. Super TerraSuper Terra E miniNettunoNettunoNessuno dei quali esiste nel nostro sistema solare.

Ciò comporta la combinazione di diverse parti di Diossido di carbonioDiossido di carbonioDottor’idrogenoidrogeno E acqua conElioElioIL Monossido di carbonioMonossido di carbonioE metano eazotoazotoTutto a temperature diverse, e guarda cosa è successo.

I ricercatori hanno poi testato le previsioni del modello in questi contesti in laboratorio e le hanno generalizzate GasGas In una camera al plasma per simulare le interazioni con il suo equivalente Vento solareVento solareche ha prodotto particelle di nebbianebbia.

Uno degli obiettivi degli attuali esperimenti, che sono un’estensione dei precedenti esperimenti discussi oggi, era quello di imparare di più su come le particelle organiche di nebbia (che si pensa siano anche prodotte fotochimicamente nelle atmosfere temperate degli esopianeti, inferiori a 1000 K, siano le preferite obiettivi) produrre osservazioni per valutare la loro idoneità all’abitazione) influenzare fantasmifantasmi Sono stati osservati da telescopi come JWST.

Non possiamo escludere da un lato che composizioni e proprietà delle nubi organiche esoplanetarie possano essere molto diverse da quanto sappiamo del sistema solare, e dall’altro e soprattutto che possano modificare gli spettri di trasmissione (vedi video sopra). ,emissioneemissione E basato su Luce riflessaLuce riflessa. Pertanto, capire come interpretare i dati spettroscopici degli esopianeti al fine di comprendere le loro atmosfere nel quadro dell’esobiologia. Tuttavia, sei anni fa, Sarah Horst ha dimostrato che la foschia di idrocarburi che avvolge Titano è la Terra lunelune A SaturnoSaturnopossono formarsi nelle atmosfere delle super-Terre e dei Nettuno minori.

L’atmosfera di Gliese 1214 b nel laboratorio sulla Terra

Oggi il ricercatore ha appena riprodotto i risultati riguardanti l’atmosfera del pianeta Gliese 1214 b, e questo è stato annunciato dopo che l’esopianeta è stato esaminato da vicino da James Webb!

Il comunicato stampa della Johns Hopkins University contiene diversi commenti della ricercatrice e dei suoi colleghi. Sarah Hurst spiega: La cosa principale è sapere se esiste vita al di fuori del sistema solare, ma per rispondere a questo tipo di domande abbiamo bisogno… progettoprogetto Molto dettagliato su tutti i tipi di pianeti extrasolari, specialmente quelli con molta acqua. È stata una grande sfida perché non avevamo un laboratorio per farlo, quindi stiamo cercando di utilizzare queste nuove tecniche per ottenere il massimo dai dati che raccogliamo con tutti i grandi e sofisticati telescopi. ».

I nuovi esperimenti furono quindi condotti in una stanza appositamente progettata nel laboratorio di Horst. Il coautore dell’articolo online, lo scienziato planetario Zhao He, spiega: “ L’acqua è la prima cosa che cerchiamo quando cerchiamo di capire se un pianeta è abitabile, e ci sono già interessanti osservazioni dell’acqua nelle atmosfere degli esopianeti. Ma i nostri esperimenti e modelli suggeriscono che è molto probabile che questi pianeti contengano anche foschia. Questa nebbia complica davvero le nostre osservazioni, perché oscura la nostra visione di ciò che c’è chimicachimica Caratteristiche atmosferiche e molecolari di un pianeta extrasolare ».

Così gli esobiologi hanno studiato miscele di gas contenenti vapore acqueo che le esponevano alla radiazione ultravioletta, come nelle condizioni in cui emetterebbe una stella, per vedere più chiaramente le reazioni fotochimiche che portano alla formazione di molecole organiche. solidosolido Formazione di nebbia.

I nuovi dati ottenuti corrispondono più precisamente alle firme chimiche osservate nel caso di GJ 1214 b rispetto alla ricerca precedente, spingendo Horst a dire: Le persone saranno in grado di utilizzare questi dati quando modellano l’atmosfera per cercare di capire cose come la temperatura nell’atmosfera e sulla superficie del pianeta, se c’è nuvolenuvoleO quanto è alto, di cosa è fatto o quanto è veloce il vento. Tutte queste cose possono aiutarci a focalizzare la nostra attenzione su pianeti specifici e a rendere uniche le nostre esperienze piuttosto che limitarci a fare test generali per cercare di comprendere il quadro generale. ».