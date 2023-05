“Te ne sei andato urlando il mio nome”

Maria Antonita Catillo era nel suo bagno, chiacchierando con la sua migliore amica in videochiamata. Durante la chiamata, il sedicenne inizia a urlare dal dolore. Una scena a cui la sua migliore amica assiste completamente incapace, dove vede Maria morire in diretta, come spiega Il Messaggero.

“Questa scena non la dimenticherò mai”, ha scritto Fabi sui social. Se l’autopsia della ragazza della provincia di Avellino, in provincia di Napoli, consentirà di stabilire le cause della morte, la mano carbonizzata dell’adolescente non lascia dubbi sulla morte per folgorazione.