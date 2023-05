A causa della cattiva traduzione, gli europei si sono concessi di mangiare mummie

National Geographic I rapporti indicano che i corpi mummificati sono stati a lungo apprezzati nel continente europeo. L’antropofagia ha convinto gli europei sulla base di una cattiva traduzione da una lingua orientale. Il consumo di alcune parti delle mummie egizie, e quindi di corpi mummificati di ogni tipo, iniziò nell’XI secolo. Non era raro trovare pezzi mummificati o mummificati di cadaveri umani sugli scaffali delle farmacie. Era anche possibile ottenere pochi grammi di polvere per il corpo umano, nota all’epoca come efficace rimedio contro il mal di testa, il bruciore di stomaco e persino il cancro.

Una mummia di 600-800 anni è stata trovata nella borsa di un fattorino precedentemente in Perù Ma come è nata una simile convinzione? Lo storico Carl Dannenfeldt afferma che traduzioni scadenti e fraintendimenti sarebbero alla radice di questa pratica. La parola “mummia” è la radice di questo errore. È una sostanza trovata sul fianco di una montagna a Darabjerd, in Persia (Iran), dove l’asfalto naturale trasuda da una roccia nera. Le sue molteplici qualità curative sono state riconosciute, è utilizzato per molti scopi medicinali ed è famoso nel mondo arabo per essere costoso, raro ed efficace. Questo trattamento è molto diffuso nella letteratura araba ed è chiamato “mama”, che è una parola locale che significa “cera”. A quel tempo gli europei organizzarono le prime crociate verso Gerusalemme, e quindi verso est. Poi scoprono le ricchezze della civiltà islamica. Hanno iniziato a tradurre i suoi testi, ma hanno commesso degli errori. Per Carl Dannenfeldt, i traduttori dell’XI e XII secolo identificarono erroneamente la parola “mummia” come una sostanza secreta dai cadaveri conservati nelle tombe egiziane (la parola ricorda molto “mummia”, che significa mummia nel latino medievale). Questa convinzione è rafforzata dal fatto che alcune mummie vengono imbalsamate con asfalto naturale. READ Convalidato il progetto eolico Katabata: "Energia rinnovabile illimitata" disponibile in Groenlandia Una mummia dell’Ecuador, una chiave per capire come una pericolosa malattia sia arrivata in Europa Quindi gli uomini a quel tempo praticavano quello che viene chiamato “cannibalismo medicinale”. I medici pensavano di aver scoperto un nuovo antidoto ricavato dal corpo umano. secondo National GeographicLa gente iniziò a saccheggiare le tombe egizie per la carne mummificata. La domanda si è diffusa così tanto che le false mummie vengono trafficate. I ladri di cadaveri recuperavano i corpi di schiavi o prigionieri per l’imbalsamazione e la rivendita. Questa confusione durò diverse centinaia di anni, fino alla fine del Medioevo. Karl Dannenfeldt spiega che nel XVI secolo (prima età moderna), i viaggiatori europei iniziarono a descrivere l’ubicazione della fonte delle medicine continentali sui fianchi di una montagna in Persia. Quindi il collegamento è stato stabilito e la pratica di mangiare la mummia alla fine è andata perduta.