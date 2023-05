Incoronazione di Carlo III: le immagini di un incontro tra la principessa Elisabetta e la famiglia reale britannica (foto)

Tra gli ospiti dell’evento il nostro Re Filippo, la nostra Regina Mathilde e la loro primogenita, la Principessa Elisabetta. L’erede al trono e suo padre sono arrivati ​​a Buckingham venerdì sera per partecipare al ricevimento organizzato alla vigilia dell’incoronazione. L’occasione per Elisabetta di incontrare membri della monarchia britannica, tra cui re Carlo e Kate Middleton (a cui a volte viene paragonata), con i quali ha parlato, insieme a suo padre, Philip.

L’incoronazione di Carlo III: prove per il vestito della principessa Elisabetta

Ecco le foto dell’incontro.

La principessa Elisabetta in conversazione con Kate Middleton a Buckingham, in occasione del ricevimento organizzato alla vigilia dell’incoronazione di Carlo III. © Schermata di Twitter

