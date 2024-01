Taylor Swift è il bersaglio delle teorie del complotto in vista delle elezioni presidenziali americane

Il presentatore Jesse Watters del canale preferito dai conservatori americani, Fox News, ha affrontato in onda questa settimana le teorie selvagge, diffuse per la prima volta dai commentatori di destra sui social media, che suggeriscono che la star lavorerà per il governo di Joe Biden, riconoscendo allo stesso tempo che ” è chiaro che non ha prove a sostegno di ciò.

“Vi siete mai chiesti perché Taylor Swift è ovunque? Quattro anni fa, l'unità operativa psicologica del Pentagono avanzò l'idea di usarla come risorsa in una conferenza della NATO.”Jesse Watters ha diffuso le foto di un vertice di un'agenzia americana sulla sicurezza informatica e la disinformazione risalente al 2019. Ma il video non mostra alcun collegamento tra il cantante e il Pentagono o qualsiasi altra agenzia governativa. In realtà è la presentazione di un ricercatore non affiliato alla NATO, che cita Taylor Swift come semplice esempio di influencer online.

Jesse Watters ha anche notato in onda il picco di presenze sulla piattaforma Vote.org dopo che la cantante ha postato su Instagram in cui invitava quasi 270 milioni di abbonati a iscriversi nelle liste elettorali, segno, secondo lui, che “qualcuno” era la influenzeranno dalla Casa Bianca. L'addetto stampa di Taylor Swift ha fatto riferimento a una lettera pubblicata martedì su X da Andrea Healy, presidente di Vote.org. “La nostra collaborazione con Taylor Swift esiste per aiutare tutti gli americani ad arrivare alle urne”.“, spiega Andrea Healy. “Questa non è in alcun modo un’operazione del Pentagono”.. Fox News ha rifiutato di commentare ulteriormente.

Popolarità fastidiosa