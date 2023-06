Tassi d’interesse: i socialisti e gli ambientalisti non sono convinti dal parere della Banca nazionale

Questa opinione è “utile, ma non ci convince che non c’è nulla che si possa fare”, ha risposto il vice primo ministro Voroett Frank Vandenbroek. I socialisti fiamminghi hanno presentato un disegno di legge in tal senso.

Da parte socialista fiamminga, Frank Vandenbroek vorrebbe discutere questo punto di vista all’interno del governo all’inizio della prossima settimana. “Quindi, possiamo vedere qual è l’approccio appropriato. Che il settore bancario riceva interessi senza rischio dalla BCE e che i risparmiatori belgi non ricevano nulla in cambio, è sbagliato”.

Sul versante ambientale, ci diciamo pronti a “discutere le condizioni con vari attori, ma l’istituzione di un meccanismo legale che costringa le banche ad aumentare i tassi sui libretti di risparmio quando i tassi internazionali verranno aumentati, con un minimo dello 0,11% ( come oggi già nella legge), ci sembra corretto. Quindi continueremo. Abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo nel governo e nel parlamento “, promette Gilles Vanden Bure.

Dopo l’opposizione, anche N-VA ha presentato un disegno di legge in tal senso. “Certo, dobbiamo prendere sul serio il consiglio di un’istituzione come la Banca nazionale, ma questa non è una scusa per il governo De Croo per non fare assolutamente nulla per i risparmiatori laboriosi”, ha affermato Peter, il presidente del gruppo in sala . de rover.