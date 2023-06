Si sta ancora valutando un aumento del tasso minimo legale sui libretti di risparmio, nonostante il parere negativo della Banca nazionale

Nella sua nota sui tassi di interesse bancari rilasciata venerdì, la Banca nazionale belga (BNB) ha confermato ciò che il vice governatore Stephen Vanackere aveva già suggerito mercoledì. Dà “parere negativo” a un’iniziativa legale proposta da diversi partiti di sinistra volta ad alzare il minimo (attualmente allo 0,11%) sui libretti di deposito. Perché una tale procedura puòHa conseguenze di vasta portata per la redditività, la gestione del rischio di tasso di interesse, la solvibilità delle banche e quindi per la stabilità finanziaria”.. L’aumento dell’1,5% dei tassi di interesse sui conti di risparmio strutturati rappresenta un aumento di 4,5 miliardi di euro degli interessi maturati sui 300 miliardi di euro in circolazione. Ciò rappresenta il 60% dell’utile netto delle banche belghe nel 2022 (7,6 miliardi di euro), secondo il calcolo di BNB.

Tuttavia, BNB consiglia alle banche di continuare a lavorare su un aumento graduale dei bonus per i conti di risparmio regolamentati”.Che alla fine dovrebbe avvicinarsi al tasso di interesse della Banca centrale europea (BCE).. Che è attualmente al 3,25%, mentre il livello medio dei guadagni del conto di risparmio era dello 0,39% a marzo. Un livello simile a quello di investimenti simili in Germania (0,30%) e nei Paesi Bassi (0,46%), ma molto inferiore a quello della Francia (2,29%). Aumentando gradualmente i loro tassi, le banche resisteranno La stabilità di questa importante fonte di finanziamento per il settore bancario e creditizio in Belgio.

“un po’ insolito”

L’opinione della BNB non scoraggia in alcun modo i partiti di maggioranza di sinistra, in particolare il Partito dei Verdi, dall’assumere un’iniziativa legislativa. “Il nostro obiettivo è trovare una soluzione. Gli amministratori delegati della banca erano nella stanza giovedì. Siamo riusciti a far muovere le cose, il che è un po’ insolito”.spiega il deputato di Ecolo Gilles Vanden Burre.

L’idea dei partiti di sinistra è quella di fissare un tasso più basso legato all’evoluzione del tasso Bce. Questo può essere fatto, secondo Ecolo MP, “gradualmente o fissando gli importi presi in considerazione, ad esempio 10.000 o 20.000 euro a persona”.

Dal lato socialista fiammingo (Vorot), il vice primo ministro Frank Vandenbroeck vuole discutere questo punto di vista all’interno del governo all’inizio della prossima settimana. “Quindi, possiamo vedere qual è l’approccio appropriato. Per il settore bancario accettare interessi senza rischio dalla BCE e i risparmiatori belgi non ottengono nulla in cambio è sbagliato”. Così, il ministro della Salute allude all’eccesso di liquidità delle banche presso la Banca centrale europea del 3,25%. I banchieri attribuiscono relativamente la cifra di 260 miliardi di depositi, sostenendo che più della metà appartengono a banche specializzate del tipo Euroclear. Una nota della National Bank of Bahrain non fornisce chiarimenti su questo punto. Così come non spiega in alcun modo fino a che punto le banche hanno coperto il rischio di aumento dei tassi di interesse, molti economisti si meravigliano.