Recensione ibrida Honda CR-V 2023 | Prove su strada

2023 Honda CR-V Hybrid – Profilo

• Auto123 testa la Honda CR-V Hybrid 2023.

• Il prezzo di ingresso è di $ 48.890, il che non è banale.

• Solo la CR-V Hybrid beneficerà del badge Touring.

• Solo il modello ibrido è dotato di ruote da 19 pollici.

Oltre alle preoccupazioni ambientali che alcuni automobilisti provano quando si rivolgono alle auto elettrificate, c’è anche un elemento che non dovrebbe mai essere dimenticato nell’equazione: il prezzo richiesto.

E per questo motivo, la nuova Honda CR-V Touring Hybrid del 2023 non è quello che si potrebbe definire l’affare del secolo. Con un prezzo base di $ 48.890 tasse escluse escluse, la nuova versione elettrificata del SUV più popolare della gamma è più vicina al lusso rispetto ai suoi diretti concorrenti.

Almeno questo è ciò che emerge quando si prende il tempo per confrontare i prezzi delle versioni più convenienti di tutti i SUV ibridi compatti sul mercato. Mentre il CR-V Touring Hybrid del 2023 è il più costoso, il RAV4 di Toyota è il SUV ibrido più economico sul mercato. In effetti, la livrea LE AWD del RAV4 è quotata al prezzo consigliato di $ 34.850.

Infatti, la più costosa CR-V va invece paragonata a modelli ben equipaggiati come la livrea Touring, nome associato ai modelli meglio equipaggiati dalla parte di Honda.

Tuttavia, riservo la mia posizione sul prezzo di entrata di questo nuovo prodotto Honda: il prezzo è troppo alto per noi per vedere un’esplosione nelle vendite di questa nuova alternativa.

Guarda le auto in vendita vicino a te

2023 Honda CR-V Hybrid – Tre quarti posteriore

“Business as usual” fuori… e dentro

La prima nota quando si guarda CR-V Hybrid è che è identica agli allestimenti inferiori, tranne ovviamente il badge blu “HYBRID” sul fondo del portellone e l’altro badge “TOURING” riservato a questa variante elettrificata. ..e più potente!

I cerchi CR-V Touring Hybrid sono verniciati di nero e misurano 19 pollici di diametro, i più larghi della gamma CR-V. Anche il modello chiamato Sport deve gestire scarpe da 18 pollici. Infine, l’unico altro riconoscimento del CR-V Touring Hybrid è quel paio di “trapezi” d’argento alla base del cruscotto anteriore. In altre parole, il nuovo arrivato non fa molto per esporre il suo lato “verde”.

2023 Honda CR-V Hybrid – Sedili

Inoltre, è la stessa nota che si svolge nell’abitacolo. La tecnologia ibrida non modifica il design dei comandi o qualsiasi altro dettaglio interno. Infatti, l’unico indizio che racconta la storia del powertrain elettrificato è la presenza della lettera “B” a sinistra della leva del cambio, che designa la modalità più aggressiva per il recupero di energia in frenata. Ah sì, non dimentichiamo l’esclusivo misuratore di informazioni al volante dove puoi vedere il flusso di potenza.

La differenza è sotto il cofano

Tuttavia, una notevole differenza nell’ibrido CR-V è sotto il cofano. Come tutti gli altri SUV ibridi sul mercato, il “normale” blocco termico, che in questo caso è un quattro cilindri turbo da 1,5 litri, è sostituito da un motore a benzina.

Il CR-V Hybrid si basa su un blocco da 2,0 litri, quest’ultimo accoppiato a una coppia di motori elettrici, Honda offre il suo sistema ibrido CR-V di bordo di quarta generazione con assistenza elettrica. Stiamo parlando di 204 cavalli e una coppia ottimale di 247 lb-ft.

2023 Honda CR-V Hybrid – Indoor

Honda, d’altronde, non ha abbandonato il collegamento meccanico tra i due assali. Pertanto, gli ingegneri hanno preferito un albero di trasmissione piuttosto che collegare uno o due motori elettrici all’asse posteriore per garantire la trazione integrale.

I recenti problemi di corrosione della Toyota con il RAV4 elettrificato hanno convinto gli strateghi della Honda ad adottare una formula più vecchia? È troppo presto per dirlo, ma scommettiamo che dietro questa decisione c’è molto di più di questa semplice spiegazione, compreso il fatto che Honda passerà direttamente alla propulsione elettrica tra qualche anno.

al guinzaglio

Ho già espresso la mia opinione sul prezzo elitario di CR-V Hybrid, ma per quanto riguarda il suo comportamento su strada? Diciamo solo che è più allettante del prezzo consigliato. Se è chiaro Honda non ha puntato tutto sulle prestazioni pure della sua ultima utility. In effetti, le accelerazioni non sono così veloci come quelle, diciamo, del RAV4 Hybrid, ma ehi, non sorprenderei nessuno dicendo che la professione di queste utility elettriche è completamente diversa.

Il piantone dello sterzo leggero piacerà ai conducenti che trascorrono molto tempo in città, anche se questa leggerezza mina in qualche modo la stabilità direzionale dell’auto in autostrada. Il CR-V Hybrid, infatti, è un SUV che si difende bene su qualsiasi tipo di superficie.

Le sospensioni, messe a punto per il comfort, sono abbastanza rigide da conferire all’auto una manovrabilità sana, ma non sportiva. Per un propulsore così stretto, devi selezionare la modalità Sport per sentire davvero i 204 cavalli. In effetti, il CR-V fa molto meglio in città con i suoi motori elettrici che danno quella piccola spinta durante una partenza da fermo.

2023 Honda CR-V Hybrid – Motore

Ovviamente, la scatola CVT fa girare il motore termico quando si preme forte sull’acceleratore, ma non è troppo rumoroso, un’unità Honda ben funzionante.

E alla pompa?

Un SUV ibrido dovrebbe esibirsi alla pompa e, del resto, il CR-V arriva ultimo nella categoria. I numeri ufficiali di Honda affermano una media di 6,0 L/100 km in città e 6,9 ​​L/100 km in autostrada, con una media di 6,4 L/100 km, ma per arrivarci devi guidare costantemente in modalità Econ ed essere molto tollerante. Delicato con il pedale giusto.

Infatti, è più corretto parlare di un consumo medio che oscilla intorno agli 8,5 l/100 km: un risultato nobile, ma non proprio in linea con le aspettative del produttore. Inoltre, i concorrenti elettrificati del CR-V sono in grado di comportarsi meglio in condizioni simili.

Tuttavia, devo ricordare che la maggior parte dei miei test è stata effettuata in autostrada a velocità di soli 120 km/h e che la temperatura esterna era invernale (-5°C in media), ma non gelida. Più città e il punteggio sarà sicuramente inferiore.

Honda CR-V Hybrid 2023 – Ruota

L’ultima parola

La Honda CR-V Hybrid certamente non passerà alla storia così spesso come le versioni normali del modello. La sua portata può essere limitata da un prezzo così elevato. A rischio di ripetermi, vorrei che gli strateghi di Honda cambiassero idea e ci offrissero una versione meno equipaggiata a un prezzo più ragionevole. Il CR-V Hybrid è un buon SUV che consuma come una compatta, ma bisogna avere tasche profonde per mettersi al volante.

Amore

qualità generale

Un veicolo facile da gestire quotidianamente

La modalità Sport “risveglia” la meccanica

Ci piace di meno

Il prezzo !!!

Maggiore consumo di carburante (rispetto alla concorrenza)

Non ci sono leve nel bagagliaio per abbassare il sedile posteriore

La competizione principale

Ford fuga ibrida

Hyundai Tucson ibrida

Kia Sportage HEV

Toyota RAV4 ibrida

Alcune delle tue domande sulla Honda CR-V Hybrid 2023:

Il nuovo CR-V Hybrid è stato assemblato in Canada come le altre versioni del modello?

Sì, nello stabilimento Honda di Alliston, Ontario.

Quali sono i dati di potenza e coppia per la CR-V Hybrid 2023?

Il gruppo propulsore è buono per 204 cavalli e 247 lb-ft di coppia.

C’è una modalità completamente elettrica a bordo di CR-V Hybrid?

No, anche se spesso l’auto funziona senza l’ingresso del motore a combustione interna. Ma non esiste un pulsante dedicato per questa modalità.

2023 Honda CR-V Hybrid – Stemma