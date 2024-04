Sydney Sweeney risponde ad un produttore che non la trova “carina” e una pessima attrice

IL è una ragazza Al momento Sidney Sweeney non sembra essere d'accordo all'unanimità. La produttrice Carol Baum, nota soprattutto per il film Brava ragazza E la serie Buffy l'ammazzavampiriIn effetti, la stella nascente di Hollywood non lo aveva convinto. Ha espresso la sua confusione riguardo al successo della star Tutto tranne te Durante una tavola rotonda sul suo film del 1988, scuse debolicon recensioni di film da Il New York TimesJanet Maslin.

“C'è un'attrice che tutti amano adesso: Sidney Sweeney. Non capisco Sidney Sweeney. Ho visto il film sull'aereo.tutto tranne te) “Perché volevo guardarlo”, ha detto, come citato. mail giornaliera. “Volevo sapere chi era e perché tutti parlavano di lei. Ho guardato questo film inguardabile, mi dispiace per coloro a cui piace il tipo di commedie romantiche in cui si odiano a vicenda.”

Lungi dal limitarsi a criticare la recitazione dell'attrice e fondatrice della società di produzione Fifty-Fifty Films, Carol Baum, che è anche professoressa associata alla University of Southern California, ha attaccato il suo corpo. “Ho detto alla mia classe: spiegami questa ragazza. Non è carina e non sa recitare. Cosa la rende così sexy?” Nessuno ha una risposta. »

Grande rammarico

“Ma poi mi è stata posta la domanda: se potessi fare il tuo film perché lei è la protagonista, lo faresti?” È molto difficile rispondere a questa domanda perché tutti noi vogliamo che il film venga realizzato e chi può rinunciare al via libera? Nessuno che conosco. Il tuo compito è realizzare il film. »

Chiaramente, le sue parole non avrebbero potuto avere più importanza per la startrance e i suoi team di comunicazione che hanno inviato un comunicato stampa alla rivista diversificato Come risposta.

“È triste che una donna in grado di condividere la sua competenza ed esperienza scelga invece di attaccare un'altra donna”, hanno osservato. “Se questo è ciò che ha imparato durante i suoi anni nel settore, e pensa che sia opportuno insegnarlo ai suoi studenti, allora è vergognoso”. Denigrare ingiustamente un altro produttore la dice lunga sul carattere della signora Baum. »

I commenti del produttore non sono stati unanimi, come ha confidato quest'ultimo TMZ Dopo aver ricevuto “tonnellate di email odiose” al riguardo. Ha anche ammesso di “rimpiangersi” delle sue dichiarazioni, sottolineando che “diffamare” un’attrice in questo modo davanti al pubblico “non è una delle sue consuetudini”.