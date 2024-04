Disaccordo tra Natasha St. Pierre e Ines Rij: la candidata di Ballando con le Stelle era presente e parla del colpevole

Faceva parte del cast Ballando con le stelle 2024 (TF1). Caroline Margeridon ha vissuto questa fantastica avventura con il suo partner Christian Millet. Sebbene sia stata eliminata per prima, si è assistito ad un'accesa rissa tra Ines Rigg e Natasha St-Pierre. Questo è l'argomento che ho confidato a Sam Zirah.

Questo problema è stato rivelato alla fine di marzo primaI parigini allora erano persone pure. All'inizio di gennaio durante l'allenamento tra Ines Rieg e Natasha St-Pierre è scoppiata una grossa discussione. Dopo che la comica 31enne è intervenuta nella sua sala di allenamento a causa della musica ad alto volume, la cantante canadese 43enne l'ha descritta come “”Piccola troia“.”Scherzo molto brutto” Di cui si è subito pentita quando ha visto le dimensioni che ha poi assunto. La madre di famiglia sarebbe stata insultata e minacciata dalla sua rivale, cosa che l'ha portata a cadere dalla ringhiera come ha confidato sui social network. Una versione diversa di quel comico.

Caroline Margeridon racconta la controversia tra Ines Rigg e Natasha St-Pierre

Dopo questo litigio, molti internauti si sono schierati sui social media per l’uno o per l’altro. Il caso fece scalpore! Durante la sua apparizione a Sam Zaira, Caroline Margeridon non si è lasciata sfuggire una domanda sull'argomento. “Ero lì quando è successo“,” ha detto. Allora il giornalista le ha chiesto quale fosse la colpa. Una domanda alla quale ha potuto rispondere solo in parte: “Potete immaginare che non ve lo dirò, perché non voglio entrare in questa polemica. So chi ha torto, perché ero lì.“Il compratoreL'accordo è fatto France 2 ha poi confermato che uno dei due era più aggressivo, senza fare il nome. “Non voglio creare una spiacevole polemica. (…) Con quello che è successo, sono felice di non esserci più“, ha continuato.

Ha poi rivelato che per la finale, il 26 aprile, dovranno essere presenti sul set i 18 partecipanti. “Vedremo chi uscirà davvero a seconda di chi vincerà. Una parola al saggioHa concluso il suo intervento. Ma secondo Ines Rigg, che era ospite Ambiente agricolo (Europa 1) il 17 aprile. Da allora le tensioni tra lei e Natasha St-Pierre si sono allentate.