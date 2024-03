Jason Bourne, l'amnesico più famoso del cinema

14 giugno 2002. L'identità di Jason Bourne Arriva sugli schermi cinematografici in un'America ancora sotto shock dopo gli attentati dell'11 settembre. Al centro della trama, una persona colpita da un proiettile emerge dall'acqua e perde la memoria. Pensiamo subito Tredicesimo, l'epopea grafica di Jan van Hamm. Soprattutto perché Jason Bourne, questo il nome di questo miracolo, soffre di amnesia. Inoltre, è perseguitato incessantemente e non può fidarsi di nessuno. Soprattutto nella CIA, il servizio di intelligence estero americano. Sfortuna per un agente segreto.

Inutile dire che il successo fu immediato. Da allora sono stati girati altri quattro film con protagonista l'eroe, oltre ad uno spin-off, sempre con Matt Damon nel ruolo di Jason Bourne. La saga si è affermata come uno degli emozionanti franchise cinematografici, caratterizzato da un'azione nervosa e realistica. Ad oggi, i soli cinque film hanno incassato più di 1,6 miliardi di dollari in tutto il mondo. Potrebbe non essere come James Bond, ma comunque… e il personaggio di Jason Bourne è diventato una sorta di simbolo, di un'America post-11 settembre in completa redenzione. Tuttavia, in origine, la sua apparizione era in un contesto completamente diverso…

Anche se è in parallelo con Tredicesimo È ovvio che il personaggio di Jason Bourne non deve nulla a Jan Van Hamm. In origine era l'eroe dei romanzi di spionaggio di successo degli anni '80, scritti, su consiglio della moglie, da Robert Ludlum, uno scrittore newyorkese a dir poco misterioso. Marine e poi attore e regista, aveva tutto l'agente segreto nell'aspetto e nei gesti, e un bicchiere di whisky non era mai lontano da lui. Una sorta di cameo di John le Carré?

Chi è Robert Ludlum? In che modo il suo personaggio Jason Bourne, l'amnesiaco più famoso del mondo, è diventato un'icona della cultura pop? In quale contesto è apparso? In che modo i film epici hanno cambiato il cinema d'azione?