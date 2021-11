Centinaia di attivisti QAnon attendono la resurrezione di JFK a Dallas

I sostenitori di QAnon si sono riuniti a Dallas, in Texas, per attendere il ritorno di John F. Kennedy (John F. Kennedy, Jr.), morto nel 1999. Secondo recenti affermazioni di questo strano movimento – che crede che il mondo sia governato da un banda di pedofili adoratori di Satana – preannuncia il ritorno del democratico John Kennedy Jr. per una nuova elezione presidenziale nel 2024 con il duo di Donald Trump e John F. Kennedy Jr., come il secondo come vicepresidente per il primo.

Secondo la predizione dei cospiratori – ci sono molti cospiratori diversi – Kennedy dovrebbe tornare in vita, perché secondo loro questa linea è direttamente correlata a Cristo. Secondo la persona che detta le speranze ai sostenitori di Gannoun, il padre tornerà sulla Terra solo per sette giorni, ma prima di morire di nuovo “trasferirà il potere a Donald Trump e John F. Kennedy Jr. che sarà il vicepresidente Trump. ”

Il giornalista Stephen Monacelli a portata di mano mostro quotidiano. Pubblica foto e video di devoti di questa credenza che indossano magliette e sventolano bandiere “Trump/JFK Jr 2024”. E come sottolinea su Twitter, non c’è chiaramente nessun JFK in vista.

Secondo un’altra versione eccentrica, un giovane Kennedy deve mostrarsi dopo due decenni nel suo bunker per essere nominato vicepresidente Trump, che sarebbe diventato il “Re dei re”.

JFK è una figura famosa all’interno del movimento QAnon e la sua morte è già stata utilizzata per alimentare molti complotti. Quindi i sostenitori di Trump stanno ancora aspettando disperatamente i morti”.Una specie di nascondiglio” dove “Risurrezione“.

Nonostante queste ridicole teorie, il movimento QAnon ha molti sostenitori negli Stati Uniti, alcuni dei quali sono stati arrestati con l’accusa di terrorismo. L’FBI sta tenendo d’occhio questo gruppo di estrema destra.

Il senatore del Connecticut Chris Murphy, un democratico del Connecticut, ha risposto su Twitter: “La folla molto numerosa riunita per il riemergere di JFK Jr. dopo la sua morte simulata non è niente di divertente”. “Questo è un segno profondamente inquietante di come il dibattito politico sia diventato così distaccato dalla verità”.