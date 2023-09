“È una svolta”: è morto il barone e banchiere Paul Emanuel Janssen

È la pagina che si volta.” Questo è stato il primo pensiero che è venuto in mente a un ex direttore della Banca Generale (ora conosciuta come BNP Paribas Fortis) quando ha saputo della morte del barone Paul Emanuel Janssen, all’età di 92 anni, che è stato annunciato domenica.

Proveniente dalle famiglie azioniste di Solvay, UCB e Sofina, Paul Emmanuel Janssen era infatti alla guida di uno dei gioielli belgi sotto bandiera straniera. Questo avvocato di formazione è stato presidente del comitato di gestione (dal 1982 al 1988) e poi del consiglio di amministrazione (dal 1988 al 1998) della Générale de Banque, la banca di riferimento belga. A quel tempo, la Société Générale de Belgique era il principale azionista della banca (con il 20% del capitale), e le famiglie Janssen, Boël e ​​Solvay erano azionisti di minoranza e influenti di una piccola percentuale. L’istituto, che in seguito divenne Fortis Bank, fu acquistato dal gruppo francese BNP Paribas al momento del crollo di Fortis nel 2008.

Riforme profonde

Come successore di Eric de Villegas, Paul Emanuel Janssen non tentò di rivoluzionare l’istituzione, ma si preoccupò di razionalizzarla e di collocarla soprattutto sulla scena internazionale. Ciò avviene nel contesto di profonde riforme dei mercati finanziari volte a rafforzare la concorrenza nel settore bancario, in particolare attraverso l’istituzione di un sistema di aste per buoni del tesoro e ulu (titoli di stato belgi).

Questo banchiere, famoso ai vecchi tempi, “capire” “Queste riforme sono state avviate da Philipp Maestadt, ex ministro delle finanze ed ex governatore della Banca nazionale Fons Verblizzi”.“è andato nella direzione della storia”” spiega questo ex membro del comitato di gestione. Ciò che aveva in mente Paul Emmanuel Janssen soprattutto “Difendendo l’interesse dell’organizzazione e tralasciando ogni considerazione personale“, ci racconta un altro stretto collaboratore.

Ragazzo amichevole

Coloro che hanno lavorato con lui lo hanno descritto anche come un uomo gentile e di buon carattere, che non ha esitato a porre la stessa domanda finché la risposta non gli è stata chiara.

“L’ho visto arrabbiarsi solo due volte“, ci racconta uno dei suoi ex colleghi. Una volta è stato quando il Consiglio di amministrazione della Banca Generale si è riunito a sua insaputa per decidere in merito all’acquisizione della banca da parte della società di bancassicurazione Fortis, guidata da Maurice Lippens. A quella volta, era la Société Générale de Belgique, che i francesi avevano acquistato da Suez, che intendeva imporre le sue opinioni sulla banca, cosa che a Paul Emanuel Janssen sembrò innaturale.

In completa sintonia con il Comitato di gestione della banca pubblica presieduto dal compianto Ferdinand Schafart, non credeva nel modello di bancassicurazione e quindi nel futuro con Fortis. Poiché non volevano farlo, hanno avviato discussioni su un riavvicinamento con la banca olandese ABN Amro. “Il comitato direttivo ha preferito la strada dell’indipendenza, ma quando Suez ha chiarito che la banca sarebbe stata comunque venduta, ha cercato una via alternativa alla fusione con ABN AMRO., ci racconta in quel momento il protagonista. Conosciamo il resto della storia. Fortis, che in precedenza aveva acquistato la banca d’investimento MeesPirson e la cassa di risparmio CGER, ha vinto la battaglia.

È tempo che Paul-Emmanuel Janssen lasci la carica di Générale de Banque, sotto gli occhi del mondo degli affari. Questo amante della musica era anche un presidente impegnato e molto attivo dell’organizzazione no-profit Friends of the Burdai Institute.