Svelata la causa della morte di Charlby Dean, la star di “Without a Filter”

rivelato nella Palma d’Oro senza filtroCharlie Dean è morto lo scorso agosto all’età di 32 anni. Vengono svelati i motivi della sua scomparsa.

Sono state rivelate nuove informazioni sulla brutale scomparsa di Sharpay Dean, all’età di 32 anni. attrice sudafricana, È deceduto nell’agosto 2022È morta di sepsi batterica, forse per un “ingrossamento della milza”. Infatti, dopo un grave incidente stradale nel 2009, la giovane non aveva più la milza.

per me Le personeIl batterio che causa questa infezione è noto come Capnocytophaga. Esistono diversi tipi che si sviluppano in particolare nella bocca di esseri umani, cani e gatti, ma le persone con malattie autoimmuni o i pazienti senza milza sono i più sensibili.

“È successo tutto davvero in un giorno.”

Pochi giorni dopo la sua morte, suo fratello Alex Jacobs ha detto alla rivista Pietra rotolante Prima ha avuto alcuni sintomi lievi. Ha subito chiesto al suo fidanzato, Luke Volcker, di portarla al pronto soccorso dove è morta poche ore dopo. ” Tutto è successo letteralmente in un giorno: aveva mal di testa, si è addormentata, ha svegliato il suo ragazzo, gli ha chiesto di portarla in ospedale “, ha affermato.

Il regista svedese Ruben Ostlund, che ha diretto lo spettacolo in senza filtroPalma d’Oro al Festival di Cannes 2022, può accadere Sui social network dopo aver annunciato la morte della giovane. ” L’improvvisa scomparsa di Charlby è sia uno shock che una tragedia. È un onore averla conosciuta e lavorare con lei. Charlby ha mostrato preoccupazione e reattività, il che ha incoraggiato i suoi colleghi e l’intera troupe cinematografica. Il pensiero che non sarà con noi in futuro mi rende molto triste. I miei pensieri sono con i suoi cari, la famiglia e il fidanzato Luke in questo momento difficile.. »