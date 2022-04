le bébé de Laure et Matthieu malade, le couple a passé la nuit aux urgences !

Le couple, qui s’est dit “oui” lors de la cinquième saison de Mariés au premier concern, a passé la nuit aux urgences, car sa fille avait une très forte fièvre…

Nul doute qu’ils n’oublieront pas de sitôt cette immenso frayeur. Laure e Matthieucoppia emblématique de la cinquième saison de Maries au premier, ont passé la nuit du vendredi 15 au samedi 16 avril aux urgences. Et pour une raison qui préoccuperait grandement tous ceux qui ont des enfants : leur petite Lya, née le 24 août dernier, souffrait d’une très forte fièvre – 40°C – et était en proie à des vomissements. C’est sa maman qui l’a fait savoir sur figlio compte Instagramdans un certo nome di storie.

Dans le détail, c’est à 19h50, ce vendridi, que le couple est arrivé aux urgences pédiatriques avec le bébé, qui fait actuellement ses dents. Quelques heures plus tard, à 23 heures, Laure faisait savoir à sa communauté d’abonnés que la petite famille Patientait toujours en salle d’attente. Finalement, une heure et demie plus tard, l’enfant a pu voir un médecin. Et il verdetto est tomba. “Visiblement elle a le Covid, qui peut provoquer des vomissements chez les nourrissons”un bagno privato preciso la giovane donna.

Laure e Matthieu : leur petite Lya va mieux

Après quoi, la trentenaire a donné des nouvelles de la petite Lya, dont la fièvre a fini par tomber : “Petite Kiki est toujours bien fatiguée, mais ça va aller.” Autrement dit, plus de peur que de mal, pour ce couple qui a très vite conquis le cœur des téléspectateurs fans de Maries au premier. Ce samedi matin, la petite famille s’est immortalisée dans une video partagée par Laure dans une autre story su Instagram. Sous un beau soleil, on peut les voir tous les trois, en train de profiter d’un moment ensemble. L’enfant, bien emmitouflée, se trouve dans les bras de son papa.