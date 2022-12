Millie Bobby Brown sotto tiro dopo la trasmissione del video: “Non hai chiesto il suo consenso”

“Durante le prove della scena, gli ho afferrato il viso e l’ho baciato”, dice Millie Bobby Brown nel video, imitando lo sguardo sbalordito di Louis Partridge quando lo bacia. “Era, era molto gentile.” “Per una ragazza fare la prima mossa in quel modo è davvero eccitante.Aggiunge di essere molto soddisfatta della ripresa della scena.

Ha anche ammesso di aver dovuto colpire il suo partner a un certo punto durante le riprese e che non era morta, quindi sembra realistico. “Dal momento che Louis è un così buon amico, ho continuato a colpirlo. Non stavo fingendo, gli stavo davvero facendo male, dandogli un pugno nello stomaco”dice l’attrice, spiegando che il suo partner ha finito per chiedere un po’ più di simulazione.

Millie Bobby Brown non ha chiesto l’approvazione di Louis Partridge.

Su TikTok, le parole di Millie Bobby Brown non hanno preso piede con alcuni netizen, che hanno notato in particolare la disapprovazione di Louis Partridge. Mentre veniva discussa la rivelazione della star di Netflix, la coordinatrice dell’intimità televisiva e cinematografica Jessica Steinerrock ha risposto in un video pubblicato sul suo account TikTok, seguita da 690.000 persone.

“Adoro Millie Bobby Brown, ma non è la storia carina che potresti immaginare. Sono sicuro che lei e il suo compagno abbiano un buon rapporto e molta fiducia, ma non dovresti mai sorprendere nessuno durante una rissa o una scena intima. E non ha chiesto il consenso per baciarlo.L’esperto ha spiegato. Jessica Steinrock ha aggiunto che “quando il tuo partner nelle riprese reagisce con sorpresa se la baci, significa che la connessione non è andata come avrebbe dovuto”. “L’approvazione è obbligatoria”Hammer, avvertimento sugli abusi legati alle celebrità.