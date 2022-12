Kate Middleton si sente ‘tradita’ dal principe Harry dopo un documentario andato in onda su Netflix

Kate Middleton Sarà arrabbiato con il principe Harry dopo che la serie di documentari Netflix “Harry e Meghan” su di lui e Meghan è andata in onda. MarkleSecondo la cui fonte Consentito intervista a noi settimanalmente Giovedì. “Kate si sente ferita e tradita dal fatto che Harry le abbia fatto passare tutto questo, soprattutto perché erano così vicini.“.

Sulla reazione del principe William alla serie di sei episodi, la piattaforma ha riferito che il principe di Galles “Non ha intenzione di raccontare pubblicamente la sua versione della storia o di vendicarsi.“

Un’altra fonte ha detto a Page Six la scorsa settimana che William e Kate non hanno visto “Harry e Meghan”.

“Gli assistenti di William e Kate li informarono sull’offerta, ma non aspettarti che la coppia sia seduta nella loro capanna con una scodella di Popcorn per vederlo da soliQuindi la persona ha annunciato.

Harry e Meghan hanno parlato più volte del Principe e della Principessa di Galles durante il progetto diretto da Liz Garbo.

Il principe ha accusato il fratello maggiore di aver infranto un “accordo” per non far trapelare storie l’uno sull’altro alla stampa, ma Harry ha detto che la sua partenza dall’Inghilterra aveva creato una “spaccatura” tra di loro.

Meghan si è rifiutata di parlare male di suo genero nello show, ma ha chiarito i suoi sentimenti quando il futuro ministro delle comunicazioni del re ha rilasciato una dichiarazione dell’ultimo minuto al suo processo del 2021 sulla pubblicazione di una lettera privata a suo padre.

“È tuo fratellodisse la duchessa Sussex tormentare. “Non dirò nulla di tuo fratello, ma è molto chiaro (ha autorizzato la dichiarazione)“.

Harry W Markle Si sono dimessi dai loro doveri di membri anziani della famiglia reale nel gennaio 2020 e si sono formalmente dimessi nel febbraio 2021. la coppia e i loro due figli, Archi3 anni e lilibet1 anno, attualmente vive a Montecitonel ca.