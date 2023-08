Suri Cruise: 17 anni, figlia di Tom Cruise, bella mora con i capelli lunghi…ha delle gambe molto muscolose!

Katie Holmes e Tom Cruise hanno formato una coppia che ha fatto notizia, una volta. E negli anni 2000, la coppia ha avuto un bambino, Suri Cruise. Oggi il giovane adolescente ha 17 anni e gli viene già promesso un futuro radioso. E così, di recente abbiamo appreso che la figlia della stella Missione impossibile In realtà “Presentazione iniziataIn diverse università, ma sua madre avrebbe preferito restare a New York vicino a lei, per ora è a New York che l’adolescente si sta sviluppando e si sta godendo le vacanze.

La figlia dell’ex star Dawson Lasciati stupire per le strade di Soho, venerdì 11 agosto. Era una bella mora, simile ai suoi genitori, bellissima. I lunghi capelli castani avevano optato per leggings lunghi e trasparenti sopra un reggiseno sportivo. Con una borsa pesante sulla spalla, sembrava che stesse andando o uscendo dalla palestra. Ed è chiaro che ha già le gambe muscolose. “Katie è molto orgogliosa di se stessa ma anche iperprotettivaIl parente dell’attrice ha spiegato la sua relazione con la sua unica figlia. Per quanto riguarda il famoso papà adolescente, non dovrebbe interpretare se stesso.Nessun ruolo“in questo processo, e inoltre”non dicosu.

Tom Cruise e Suri, relazione a fasi alterne

Va detto che Tom e Suri Cruise hanno interrotto i rapporti per diversi anni. Un seguace di Scientology, Tom Cruise ha visto questa convinzione in conflitto con la sua relazione con la figlia più giovane – è anche il padre di Connor e Isabelle, che sono stati adottati con Nicole Kidman. Katie Holmes ha effettivamente cercato di proteggere la figlia dalla Chiesa di Scientology, allontanandola così da suo padre. Partita di Parigi Tuttavia, ha rivelato nel 2020 che Tom Cruise intendeva chiamare sua figlia adulta per convertirla. Per ora sembra ancora niente. Avrebbe semplicemente acconsentito, nel suo accordo di divorzio con Katie Holmes, a pagarle le tasse scolastiche per adolescenti. Secondo i documenti, dovrà pagare 400.000 dollari al mese affinché Suri ottenga la maggioranza.