Travis Scott ancora una volta ha causato un terremoto in Italia

Non è la prima volta che una folla genera un tale scossone, come abbiamo visto a fine luglio al concerto di Taylor Swift a Seattle. Travis Scott aveva già provocato un piccolo terremoto a Milano il primo luglio. Possiamo allora chiederci: questi eventi sono pericolosi?

Le risposte sono contrastanti. Secondo la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, Il Circo Massimo non è progettato per ospitare feste di queste dimensioni. “Il Circo Massimo non è una sala da concerto, è un monumento da rispettare. Per questo motivo, non forniremo più recensioni positive sui concerti rock.Lei disse.

Lei spiegò:Considerato quanto accaduto, non solo in termini di sicurezza pubblica ma anche in termini di conservazione e tutela del patrimonio archeologico, daremo un giudizio negativo a questo tipo di eventi. Personalmente ritengo che il Circo Massimo dovrebbe ospitare solo concerti come l’opera e il balletto, ma non concerti rock che secondo me dovrebbero essere tenuti negli stadi.Puoi leggere sul sito opinione.

Ma non sembra così semplice. Da parte di Mariano Angelucci, presidente della Commissione Turismo di Roma, è indiscutibile fermare i concerti al Circo Massimo. Sostiene che la città beneficia molto in termini di turismo, economia e occupazione e per questo è inarrestabile.

Al momento non si sa se queste scosse rappresentino effettivamente un pericolo. Se accadrà di nuovo, i sismologi dovranno probabilmente esaminarlo ulteriormente. Le sale da concerto dovranno quindi prendere nuove precauzioni.