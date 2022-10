Surface Pro 9 e Surface Laptop 5 non hanno più segreti: specifiche e disponibilità

Come sappiamo da tempo, il 12 ottobre Microsoft terrà un evento Surface, durante il quale presenterà i nuovi laptop della linea Surface Pro 9 (con l’attesissima versione ARM), Surface Laptop 5 e, Penso, anche il nuovo Surface Studio 3 e il nuovissimo Surface Laptop per i giochi. La maggior parte delle novità si è però concentrata sui primi due, soprattutto nei giorni scorsi, con anteprime su specifiche, colori e prezzi, e ora il sempre informato sito tedesco WinFuture ha potuto accedere alle specifiche complete. Disponibilità di entrambi i dispositivi. . Secondo il rapporto, Surface Pro 9 e Surface Laptop 5 verranno lanciati con chipset Intel di 12a generazione, con lievi differenze a seconda del modello di consumo o di business, in linea con la tradizione Microsoft. Scopriamoli.

Surface Pro 9

Cominciamo con le presunte specifiche di Surface Pro 9. Il modello consumer verrà fornito con un chip Intel Core i5-1245U o i7-1265U, mentre la versione Professional verrà fornita con un chip Intel Core i5-1235U e Intel Core i7-1255U con Intel vPro incluso. Inoltre, WinFuture conferma che arriverà anche la prevista versione con connettività ARM e 5G. Secondo i distributori contattati dal sito, solo i modelli ARM saranno disponibili in Platinum, mentre le versioni Intel saranno disponibili in Platinum, Graphite, Sapphire e Forest. Si parla anche di un quinto colore rosso e arancione, ma su questo ci sono dei dubbi.

Schermo da 13 pollici, formato 3:2, 2880 x 1920 (267 ppi), fino a 120 Hz

Processore: Intel Core i5-1245U di 12a generazione, Core i7-1265U o Professional (vPro): Intel Core i5-1235U di 12a generazione, Core i7-1255U

Modello 5G: Qualcomm Snapdragon 8cx G3 (Microsoft SQ3) ARM

Grafica: Intel Iris Xe, Ardreno (ARM)

RAM: 8GO, 16GO, 32GO LPDDR4x (Wi-Fi), 8GO o 16GO LPDDR4x (5G)

Stock: 128 GB, 256 GB SSD, 512 GB, 1 GB SSD (Wi-Fi) o 128 GB, 256 GB SSD, 512 GB (5G)

Porte: 2x Thunderbolt 4, Surface Connect, jack da 3,5 mm

Audio: altoparlanti stereo da 2 W, Dolby Atmos, 2 microfoni

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Snapdragon X20 LTE/5G eSIM

Fotocamere: Fotocamera anteriore: IR 5MP (1080p), Fotocamera posteriore: 10MP (1080p, 4K)

Batteria: 50,2 Wh fino a 16 ore di durata della batteria

Dimensioni: 287 mm x 208,3 mm x 9,4 mm

Peso: 891 grammi

Colori: platino, grafite, foresta, zaffiro (Wi-Fi) / platino (5G)

Penna: Surface Slim Pen 2 (non inclusa)

Sistema operativo: Windows 11 Home o Windows 11 Professional (Professional)

Surface Laptop 5

Il Surface Laptop 5 avrà gli stessi chip del Surface Pro 9. Il modello consumer verrà fornito con un chip Intel Core i5-1245U o i7-1265U, mentre la versione business verrà fornita con un Intel Core i5-1235U e Intel Core i7 – Chip 1255U. Con Intel vPro incluso.

Schermo: 13,5 pollici, formato 3: 2, 2256 x 1504 (201 ppi), fino a 120 Hz o 15 pollici, formato 3: 2, 2256 x 1504 (201 ppi), fino a 120 Hz

Processore: Intel Core i5-1245U di 12a generazione, Core i7-1265U o Professional (vPro): Intel Core i5-1235U di 12a generazione, Core i7-1255U

Grafica: Intel Iris Xe

RAM: 8 GB, 16 GB, 32 GB LPDDR4x

Memoria: 128 GB, 256 GB SSD, 512 GB, 1 GB SSD (Wi-Fi)

Porte: 2x USB-C Thunderbolt 4, 1x USB-A, Surface Connect, jack da 3,5 mm

Audio: quattro altoparlanti Omnisonic con Dolby Atmos

Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1

Webcam 1080p, Windows Hello

Durata della batteria fino a 19 ore (durata della batteria di 17,5 ore per 15 minuti)

Dimensioni 308 mm x 223 mm x 1422 mm (339,5 mm x 244 mm x 14,5 mm per un 15″)

Sistema operativo: Windows 11 Home e Windows 11 Professional

Infine, WinFuture parla della disponibilità dei dispositivi. Surface Pro 9 (versioni Intel) e Surface Laptop 5 arriveranno sul mercato poco dopo la presentazione, a fine ottobre, mentre il modello ARM per Surface Pro 9 sarà lanciato a fine novembre. Inoltre, in questo report non si fa menzione delle versioni AMD del Surface Laptop 5. Ricordiamo che Microsoft presenterà i dispositivi il prossimo 12 ottobre insieme, si pensa, al Surface Studio 3 e ad una serie di accessori (ed eventualmente un Surface gaming computer portatile).