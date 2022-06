Shiro Games annuncia Abyssals e Decarnation

giochi di shiro, Lo studio francese indipendente dietro Evoland 1 & 2, Northgard e Wartales, nonché la propria etichetta editoriale Shiro illimitato Ha rivelato i suoi ultimi sviluppi durante Mostra giochi per computer.

Primo, Shiro illimitato Approfitta dello spettacolo di giochi per PC per rivelare due nuovi giochi:

profondo

in profondonuovo Città di sopravvivenza di Bane Dee Sviluppato dall’OverPowered Team di Madrid, i giocatori dovranno costruire la loro colonia sottomarina e sopravvivere in un ambiente ostile, sempre alla ricerca della luce.

Per sviluppare la loro colonia, devono aumentare il loro sistema elettrico per esplorare e recuperare le scarse risorse che il pianeta ha da offrire. Il pericolo è in agguato nelle profondità, nascosto nell’oscurità. La data di uscita sarà annunciata a breve.

Rinuncia

molto noioso, Rinuncia lui è Gioco horror narrativo È stato sviluppato dallo studio parigino Atelier QDB. I giocatori incontreranno Gloria, una ballerina di cabaret in difficoltà mentre cerca di affrontare la disintegrazione delle sue relazioni, carriera e autostima mentre vive. Un mondo spaventoso abitato da sogni e incubi.

Risolvi enigmi enigmatici, combatti nemici sinistri e affronta i mostri più terrificanti dalle parti più oscure della tua anima. A. è prevista la rinuncia Uscirà nel 2023.