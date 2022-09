Verso il supporto ufficiale per le console di World of Warcraft? -Il mondo di Warcraft

Nell’ultima beta di Dragonflight, Blizzard ha aggiunto immagini che sembrano essere correlate al supporto del gamepad. Da lì per dire che World of Warcraft uscirà presto sulla console di Microsoft, c’è necessariamente una mossa che eviteremo di incrociare un po’ troppo in fretta.

Negli ultimi anni, Blizzard ha gradualmente migliorato l’accesso a World of Warcraft. Di recente, questo è stato il caso della patch 9.2 in cui gli sviluppatori hanno pubblicato Molti aggiornamenti Comprese le scorciatoie del mouse per l’ortografia, il supporto della console migliorato e la possibilità di ingrandire il cursore.

Con Dragonflight, lo studio continua il suo slancio e le icone sottostanti, identificate da vene ghiacciate, forse un segno di un passo verso il supporto ufficiale della console, con icone tipiche di Playstation e Microsoft. Negli ultimi giorni, Blizzard ha anche aggiunto un’opzione di Combattimento d’azione per prendere di mira automaticamente il nemico di fronte al tuo personaggio.

Tutto ciò può rendere il MMORPG più accessibile per i giocatori che, al momento, generalmente stanno attraversandoComponente aggiuntivo ConsolePort.

In attesa di saperne di più, non c’è dubbio che circoleranno speculazioni su un possibile rilascio di WoW su console… e non solo perché Microsoft finirà di acquisire Activision Blizzard nella prima metà del 2023, a patto che il regolamento le autorità non vengono Taglia l’erba sotto i piedi i due giganti.