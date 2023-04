Supercentenari: esiste un limite di età umana? Il mistero rimane

Senza arrivare al punto di dire che dà loro i capelli grigi, c’è una domanda che da tempo preoccupa i demografi: esiste un limite di età per gli esseri umani? Se un nuovo studio tende a dimostrare che sì, non basterà certo a riconciliare le due scuole che si oppongono all’enigma statistico sui centenari.

Alcuni credono che il rischio di morire aumenti con l’età: inevitabilmente, ci sarà un’età in cui nessuno, tranne un miracolo della natura, potrà avanzare pretese. Altri, al contrario, affermano che esiste un “altopiano”. Intorno ai 105 anni, la probabilità di morire ristagnerà di anno in anno. Quindi le possibilità che un uomo di 112 anni sopravviva e un uomo di 115 anni sarebbero le stesse.

Basterebbe che più persone raggiungano la maggiore età per spingere indietro i limiti del possibile. “In questa ipotesi, se avessimo più centenari, potremmo aumentare la durata della vita dell’ultimo sopravvissuto di un anno, o due, o tre”, afferma Eric Le Bourre, ex ricercatore del CNRS.

Questa tesi dell’altopiano è stata supportata da diversi team di ricercatori negli ultimi anni. nel 2018, Demografi che utilizzano dati italiani Pertanto è stato suggerito che non ci sono limiti ufficiali alla longevità. Tre anni dopo, altri esperti hanno affermato che il rischio di morte era più o meno stabile dall’età di 110 anni, o addirittura leggermente diminuito.

Pochissimi supercentenari hanno dati affidabili

Recentemente pubblicato sulla rivista ricerca demografica, uno studio sui centenari francesi contrasta l’esistenza di un tale altopiano. Utilizzando il metodo utilizzato nei dati italiani, i ricercatori dell’Istituto nazionale per gli studi demografici (INED), dell’Istituto nazionale per la salute e la ricerca medica (Inserm) e dell’Università di Montreal, al contrario, suggeriscono che i tassi di mortalità aumentano dopo l’età di 105. READ Il nuovo direttore dell'agenzia sanitaria regionale della Borgogna-Franca Contea intende "defocalizzare il più possibile il lavoro dell'ARS nei dipartimenti"

Lo studio italiano è stato molto positivo. Non possiamo affermare che il plateauing sia un fenomeno globale. In ogni caso in Francia, a quota 105, non si vede niente», spiega Carlo Giovanni Camarda, direttore della ricerca dell’Istituto nazionale per gli studi di ricerca e coautore dello studio. «Non sappiamo se ci sia un’età successiva in cui l’aumento del rischio si arresta, ma rallenta.” , riconosce.

Per osservare fenomeni indiscutibili, sono necessari molti dati. Tuttavia, la difficoltà nella scelta tra i due modelli è dovuta al fatto che le super longeve sono rare! “Ogni volta che facciamo un nuovo studio, contraddirà lo studio precedente. Ci sono così poche persone a queste età che è praticamente impossibile scegliere un modello piuttosto che un altro”, afferma Eric Le Bourre.

30.000 centenari in Francia

In caso di plateau il rischio sarà comunque alto, osserva Carlo Giovanni Camarda: “Anche se non cambia con l’età, la probabilità di morire in un anno è del 50%, è come se giocassimo ogni anno per it. La vita è un lancio di una moneta”. Siamo tutt’altro. Immortalità…« La domanda è interessante per demografi e matematici. Ma da un punto di vista pratico, importa poco “, afferma il giudice Eric Le Bourre.

Quando eseguiamo le simulazioni in entrambi i casi, il numero di sopravvissuti si avvicina allo zero intorno ai 115 o 120 anni. Non cambierebbe nulla per le esigenze della casa di cura o per il budget di manutenzione. “La maggior parte delle persone morirà alla stessa età”, spiega l’ex ricercatore dell’Università Paul Sabatier di Tolosa.