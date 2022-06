Formula 1 | Mercedes F1: Wolff calma le aspettative per Silverstone

Il capo della Mercedes F1 Toto Wolff ha ovviamente avuto un po’ di clamore nei media e nel circuito di F1 per quanto riguarda gli sviluppi in arrivo a Silverstone sulla W13.

Tuttavia, non vuole “Per deludere i tifosi inglesi” Domenica. Mentre dice che la sua squadra sta davvero iniziando a fare solidi progressi, avverte che non ci sarà soluzione Dal secondo giorno.

“Abbiamo alcuni aspetti positivi quest’anno ora, come abbiamo fatto l’ultima volta a Montreal”.

“A Silverstone stiamo facendo uno sviluppo che va nella giusta direzione, ma non voglio dirlo con troppa eccitazione qui. I tifosi inglesi saranno sicuramente delusi e grazie a questo non vinceremo dall’oggi al domani”.

“In ogni caso, la pista dovrebbe adattarsi alla nostra macchina”, ha aggiunto Wolff.

Alla Red Bull, Christian Horner e il dottor Helmut Marko hanno entrambi affermato di recente che la Mercedes ora inizia a preoccuparli più della Ferrari.

“Questa è nuova !” Risposte del lupo.

“Ne siamo quasi lusingati e vorremmo condividere questo ottimismo. Ma non si è ancora concretizzato. Non abbiamo ancora il pacchetto vincente, ma stiamo facendo tutto il possibile per cambiarlo”.