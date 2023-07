Ecco gli acquisti giornalieri che farebbero finalmente la coppia

Di solito fate la spesa insieme? Forse è il momento di cambiare le tue abitudini per dedicare del tempo all’acquisto di più prodotti… da solo. Secondo alcuni ricercatori, piccole attività quotidiane possono eventualmente aiutarti a far durare la tua relazione. spiegazioni.

Quali prodotti di uso quotidiano vengono acquistati di nascosto?

Un rapporto di ricerca è stato pubblicato in Rivista di psicologia dei consumatori Dove possiamo leggere: Fare piccoli acquisti al buio quando sei in una relazione ti tornerà davvero utile alla fine. Inoltre, i media psicologia Segretamente citato l’elenco dei prodotti più acquistati. Delle persone intervistate ai fini della ricerca, sembra che il 90% tenda a mentire sulle proprie spese quotidiane. Così, il 40% dei prodotti acquistati su crafty sono cibi e bevande, il 10% sono vestiti, così come attività per il tempo libero, poi troviamo l’8% regali.

Il potere degli “acquisti segreti” per fare finalmente coppia

Secondo la ricerca, sembra che fare questi piccoli acquisti alle spalle del proprio partner (comprare carne quando si è vegani, comprare un paio di scarpe quando si cerca di risparmiare, ecc.) È vantaggioso per entrambi i coniugi. Ciascuna metà sarà infatti più motivata a compiacere il proprio partner in occasioni speciali come il compleanno, San Valentino…