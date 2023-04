Stromae, il suo stato di salute molto preoccupante: ‘Non ci aspettavamo niente’

Decisione straziante. Lo scorso 4 aprile e avendo già cancellato sei date, Stromae ha annunciato ai suoi fan che avrebbe cancellato i suoi spettacoli fino alla fine di maggio. Una quindicina di concerti in tutto si terrà a Londra, Amsterdam e Roma. “Devo rassegnarmi al fatto che purtroppo la mia salute non mi permette di continuare a incontrarvi in ​​questo momento.”Tristi, segreti, sui suoi social. Affascinato dall’interruzione improvvisa del suo tour giro di gruppo per motivi medici, parigino L’indagine è stata condotta dai parenti del cantante. Ma alla sua consegna, Oguri Productions, il silenzio era d’obbligo. “Non ce lo aspettavamo.”tuttavia, ha abbandonato uno dei membri del team, desiderando rimanere anonimo.

Prendiamo I concerti sono ripresi il 4 e 5 marzo All’Arkea Arena, la sala da ballo del Bordeaux, Stromae sembrava cavarsela egregiamente, felice di ritrovare il suo pubblico, due Victoires de la musique in tasca. “È andata molto bene, è rimasto con noi una settimana in residenza per prepararsi alla ripresa dei concerti. Se ci fosse stato qualche problema, me ne sarei accorto”.Il manager della camera David Moyson ha confermato che le sue prestazioni sono state eccellenti.

Stroma di nuovo nell'”inferno” della depressione?

Versare pariginoE Sembra sempre di più che questo arresto frettoloso sia dovuto a un nuovo attacco di depressione. Quest’ultimo ha costretto il traduttore a farlo Inferno Allontanarsi dalle scene sette anni fa. All’epoca, l’artista di successo internazionale soffriva di stanchezza esacerbata dagli effetti collaterali del trattamento profilattico antimalarico di Lariam. causa lui “pensieri suicidi”. Per evitare che la sua carriera e la sua vita personale risentissero nuovamente del superlavoro, oggi Stromae sembra aver scelto di affrontare il problema alla radice alle prime avvisaglie.

Non diciamo “deprimersi” per niente. È complicato per un artista interrompere un tour perché ci sono così tanti soldi in palio e così tante persone in viaggio.della felicità condivisa con il pubblico… È una responsabilità colossale.”La psichiatra Catherine Emilette Perisol V pariginoil che lo suggerisce Probabilmente i sintomi sono presenti da alcune settimane con il padre di famiglia. Devi ricordarlo sin dal lancio giro di gruppo In quasi un anno al festival statunitense Coachella, Stromae si è esibito in quasi cinquanta date, inclusi venti festival estivi.

Al momento è previsto Gli Stromae riprenderanno il loro tour europeo a Bruxelles il 3 giugno, prima di proseguire con due serate all’Arena La Défense.la più grande sala da concerto del continente, a Parigi, il 16 e 17 giugno. “Può tornare molto bene a condizione che sia ben seguito e trovi un nuovo modo di investire nel suo tour”.Tuttavia, interagisce con lo specialista che incontra quotidianamente, che dà qualche consiglio di sfuggita. Per riparare il corpo, hai bisogno di un buon sonno, una buona alimentazione ed esercizio fisico. È chiaro che è necessario riposare con la famiglia, ma non basta perché la ferita possa riaprirsi quando si lascia questo agognato tronco.insiste anche lei.

