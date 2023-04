CD08 si prende cura della tua salute

L’amministrazione lavora quotidianamente per la salute delle Ardenne e questa politica proattiva include in particolare la prevenzione. Per la Giornata mondiale della salute, concentrati sulle attività CD08 sul campo.

Per iniziare questa panoramica, ecco una presentazione dei centri di salute sessuale, che sono organizzati e finanziati dal dipartimento.

Il Centro per la Salute Sessuale (ex CPEF) è un luogo di ascolto, scambio e informazione su sessualità, contraccezione, gravidanza, interruzione volontaria di gravidanza, genitorialità o vita familiare di coppia, ecc. Il personale che lavora in questi centri è composto da medici e infermieri formati in consulenza coniugale e familiare.

La CSS accoglie i minori, in forma anonima e gratuita, e tutti coloro che non usufruiscono del sistema previdenziale. Provvedono anche incontri informativi di gruppo presso i licei e le scuole superiori, sull’educazione nazionale, e presso le strutture che ne fanno richiesta.

5 Centri di Salute Sessuale sono distribuiti nel dipartimento e sono accessibili con o senza appuntamento.

CSS de Charleville-Mézières: 03.24.58.71.43 – Centre Hospitalier, 45 Avenue de Manchester-

Lun-ven 9:00-16:30

CSS de Rethel: 03.24.38.66.50 – Vecchia Maternità, Place Hurtol.

Mercoledì dalle 13:30 alle 17:00

Venerdì dalle 9:00 alle 12:00

CSS de Revin: 03.24.40.12.13 – Maison des Solidarités, 330 Allée du 8 maggio 1945 – (su appuntamento)

CSS de Sedan: 03.24.22.80.07 – Centro Ospedaliero, 2 Avenue du General Margueritte

Lunedì dalle 14:00 alle 17:00

Martedì dalle 9:00 alle 12:00

Mercoledì dalle 12:45 alle 17:00

CSS de Vouziers: 03.24.38.66.50 – GHSA – Ex Maternità, 12 Rue Henrionnet – Mer 13:30-17:00.

Il Consiglio del Dipartimento preposto al Servizio Sociale, attraverso il Servizio Tutela della Maternità e dell’Infanzia, sostiene i giovani genitori nella loro nuova vita, dal concepimento fino al raggiungimento dei 6 anni di età del bambino. Medici, ostetriche, assistenti all’infanzia, consulenti matrimoniali e familiari, educatori dei bambini piccoli e psicologi assicurano questa missione protettiva:

– Consulenza per le donne incinte (consigli su allattamento, contraccezione, assistenza all’infanzia, ecc.)

– Consulenze per monitorare la salute dei bambini (peso, vaccinazione, dieta… ecc.)

– Esecuzione di visite mediche negli asili nido.

per rispondere ai bisogni

Il Consiglio di Dipartimento ha compiti diversi con gli anziani e i disabili: guidarli e sostenerli secondo le loro esigenze, concedere assistenza economica (assegno per l’autonomia personale, assistenza sociale per l’alloggio, ecc.)

