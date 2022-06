Super Piano: Xbox Game Pass Ultimate 3 a 1€! | Xbox Uno

Se stai cercando un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate ad un prezzo imbattibile senza alcun impegno, allora questa è la migliore offerta disponibile sul mercato. Approfitta di un abbonamento di 3 mesi a solo 1€ invece di 38,99€!

Due mesi di Xbox Game Pass Ultimate offerti per un mese a 1€

L’offerta è semplicemente la migliore oggi se non sei già abbonato al servizio. Funziona normalmente anche se ti sei abbonato in passato. Acquista 1 mese a 1€ e ricevi 2 mesi gratis. Al termine dei tre mesi vi consigliamo inoltre di non rinnovare l’abbonamento e di andare con la truffa Converti Xbox Live Gold in Xbox Game Pass Per continuare a godere del servizio ad un prezzo molto vantaggioso.

vedi promozione



Dopo esserti iscritto, puoi annullare il rinnovo automatico del servizio nelle impostazioni del tuo account. È quindi possibile trovare un abbonamento promozionale in un secondo momento o utilizzare i nostri consigli per Converti Xbox Live Gold in Xbox Game Pass Prendere 3 anni di abbonamento a meno di 140 euro invece di 467 euro.

Funzionalità definitive di Xbox Game Pass

Un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate consente di accedere a un catalogo di oltre 400 giochi su console Xbox, PC o telefono cellulare.

Include l’abbonamento Xbox Live Gold per giocare online

Include la console Xbox Game Pass e l’abbonamento al PC

Accedi ai giochi Xbox Game Pass su Android tramite xCloud

Gioca alle esclusive Xbox il giorno in cui vengono rilasciate (Redfall, Starfield…)

Include l’abbonamento a EA Play e i vantaggi

> Vedi promozione

Xboxygen è finanziato grazie a te!

L’acquisto di giochi, abbonamenti e console tramite link su Xboxygen a volte ci consente di guadagnare una piccola commissione sulle vendite. Quindi ogni centesimo viene investito per far funzionare correttamente il sito e permetterci di coprire i costi di gestione o fiere come l’E3 di Los Angeles. Grazie per il vostro sostegno !