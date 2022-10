Le sue patatine non pubblicizzano solo le cose buone

Mentre la serie Reno 8 è stata rilasciata a settembre, un informatore ha affermato che il futuro Reno 9 Pro sarà dotato di un SoC Snapdragon 778G. Il che è sorprendente poiché il chip è stato effettivamente rilasciato quasi un anno fa.

qualche mese fa, OPPO ha preso il via Reno 8. serie In Cina, per postare qui qualche settimana fa. Il marchio sta ora lavorando alla serie Reno 9. Secondo stazione di chat digitaleun detective prolifico, sarà equipaggiata la versione Pro di questa nona serie SoC Qualcomm Snapdragon 778G.

Compagnia petrolifera del sud « vieux» Per uno smartphone che non è stato ancora rilasciato

Per questo detective, la prossima versione professionale di smartphone Reno sarà dotato di SoC SM7325, ovvero Snapdragon 778G che è già dotato di nessuno telefono (1) e altri onore 70 Nessun altro legge. Questo chip di Qualcomm per smartphone di fascia media punta sull’immagine ed è stato rilasciato a metà del 2021. Gizmochinache ha riportato la notizia, tende a lanciare lo smartphone nell’ultimo trimestre dell’anno in Cina.

Quindi, al suo lancio, Oppo Reno 9 Pro sarà dotato di un chip di circa un anno e mezzo fa. Possiamo credere che questo modello possa essere lanciato nel mercato europeo tra il primo e il secondo trimestre del 2023. Dopodiché sarà dotato di un SoC che ha quasi due anni. Dal punto di vistahardware, è molto lontano. L’adozione di un chip così vecchio riduce i costi, ma limita notevolmente i potenziali aggiornamenti importanti, poiché il supporto viene generalmente abbandonato da Qualcomm dopo 2 o 3 anni.

L’arma segreta di Oppo per Reno 9 Pro

La chat station digitale va oltre nella sua ispirazione. Determina che saràAlzare il livello dida Snapdragon 778G. Cosa potrebbe potenzialmente avere prestazioni migliori, una migliore gestione del riscaldamento e una migliore gestione dell’energia il giorno successivo lo smartphone.

Questo gioco di prestigio è già stato implementato da Oppo con esso Renault 8 Pro. Questo modello è dotato di un chip Dimensity 8100-Max da Tecnologia dei mediasi è evoluto Dimensioni 8100.

Tornando alla serie Reno 9, avrà una batteria da 4.500 mAh e un SoC serie Dimensity 8. Inoltre, Digital Chat Station ha rivelato che un colore che apparirà, ovvero il rosso, si chiama “Tutto è rosso».

