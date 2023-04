Zendaya torna sul palco per la prima volta dopo 8 anni e illumina il Coachella

I due artisti si sono esibiti in due brani della colonna sonora della serie HBO “Euphoria”, in cui Zendaya recitava. I fan della serie sono rimasti entusiasti di questa improvvisa apparizione, sia che l’abbiano individuata sul posto o attraverso il loro schermo. Questa sorpresa ha concluso il concerto dei Labrinth, che quest’anno si è tenuto per la seconda volta al Coachella. Il cantante ha anche iniziato la canzone Sono stancoLa voce di Zendaya è stata ascoltata e, con sorpresa di tutti, è salita sul palco tra le acclamazioni del pubblico. Poi il duo ha cantato “All Of Us”, che ha segnato la prima stagione della serie di successo.

Se fin dall’adolescenza Zendaya è conosciuta come attrice grazie alla sua serie Disney Channel scuotilo, Non è nuova alla musica. Ha già pubblicato un album nel 2013 ed è andata in tournée nel 2015 avendo così una buona esperienza sul palco. Ma negli ultimi anni la giovane donna ha deciso di mettere da parte la musica e concentrarsi sulla sua carriera di attrice. Quindi la sua esibizione al Coachella è il suo primo live in otto anni e ha lasciato senza fiato il pubblico.

Le parole non possono esprimere la gratitudine che provo dopo una serata così magica.ha detto l’attrice in una storia su Instagram pubblicata dopo lo spettacolo. “Grazie, fratello Labrinth, per avermi invitato […] Grazie per l’amore che mi dai stasera, mi hai tolto tutta la paura del palcoscenico”.

Il cantante Labrinth sa come accontentare i suoi fan, perché Zendaya non era l’unico artista ospite. Infatti, la cantante Sia si nasconde sotto la sua splendida parrucca, accompagnata dalla ballerina Maddie Ziegler, famosa per la sua clip lampadario, Anche lui è salito sul palco. Interpretate insieme il titolo Nube temporalesca. Durante il suo primo fine settimana al Coachella, invita anche Billie Eilish a cantare una canzone.