Questi dettagli inquietanti individuati sembrano dire molto sul suo rapporto con Albert

La relazione tra Charlene e Albert di Monaco sta facendo di nuovo scalpore.

Ci sarà ancora acqua nel gas tra la Principessa di Monaco e il suo tenero beniamino? Di recente, un piccolo dettaglio ha sfidato i netizen, permettendo loro di presumere di sì. Charlene si è già presentata in Italia senza l’anello di fidanzamento, alimentando ancora una volta le voci di divorzio nate dopo la sua lunga convalescenza nel 2021.

Sul lato del palazzo, smentiamo ufficialmente: “Vorrei smentire con forza le voci diffuse dalla rivista francese Royauté. Scartate questo articolo basato su bugie. Perché allora la madre di Jacques e Gabriella è apparsa per le strade di Miel in un outfit molto casual senza la sua fede nuziale? Una semplice svista, un’ossessione o un messaggio potente?

Ricordiamo che le voci su una possibile rottura tra Albert e Charlene risalgono alla dimensione di quest’ultima, rimasta in Sudafrica a causa di una grave infezione all’orecchio, al naso e alla gola. Ma è stato sussurrato che Monaco volesse davvero prendere le distanze da The Rock. Da allora, sono emersi sospetti di divorzio e le avventure reali hanno preso il sopravvento. Di recente abbiamo potuto vedere Charlene di Monaco rigenerarsi dopo una lunga convalescenza in un istituto specializzato in Svizzera. Ora la vediamo di più nell’arena pubblica, al fianco del marito, il che non impedisce di risvegliare di tanto in tanto sospetti di disagio. Soprattutto per giornalisti esperti che hanno occhio.