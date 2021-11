Suggerimenti per la scelta della giusta assicurazione sanitaria congiunta

Perché è consigliabile aderire alla mutua assicurazione sanitaria?

La mutua assicurazione sanitaria è un’assicurazione che migliora la copertura sanitaria. In effetti, la previdenza sociale generalmente rimborsa solo dal 65% al ​​70% della tariffa concordata. La mutua copertura assicurativa sanitaria fornisce un risarcimento aggiuntivo per varie visite mediche e trattamenti. Senza un’assicurazione sanitaria supplementare, dovrai pagare il resto delle spese di tasca tua. Le cure non coperte dall’assicurazione sanitaria sono coperte. Comprende, tra gli altri:

Sovraccarico

cura visiva

Spese dentistiche

apparecchi acustici;



Inoltre, con questa assicurazione aggiuntiva, non devi pagare l’importo necessario dei costi. E per una buona ragione, hai accesso ai pagamenti di terze parti. Le organizzazioni che forniscono questo tipo di assicurazione forniscono anche servizi di assistenza e prevenzione. Con la mutua assicurazione sanitaria di GroupamaPuoi beneficiare di consulenze a distanza e assistenza sanitaria a domicilio o in mobilità, oltre al servizio di assistenza medica e sociale.

I nostri consigli per scegliere l’offerta giusta

Diverse organizzazioni che gestiscono contratti di mutua assicurazione sanitaria offrono molte offerte. Può quindi essere difficile scegliere quello più adatto alle tue esigenze e al tuo budget. Prima di fare la vostra scelta su base reciproca, è consigliabile valutare la vostra attuale copertura sanitaria e determinare le vostre esigenze. più un assicurazione sanitariaTuttavia, la maggior parte dei francesi è coperta da un contratto collettivo tramite il proprio datore di lavoro. È quindi necessario analizzare i rimborsi previsti in questo contratto e adattare la tua ricerca alla tua situazione personale:

età;

Stato di salute ;

situazione familiare;



Una volta individuate le tue esigenze, scegli i servizi di comparazione assicurativa per trovare la migliore offerta al miglior prezzo. Attenzione però a valutare bene le garanzie e le varie clausole inserite nei contratti da voi scelti. In effetti, i criteri chiave sono il rimborso e i periodi di attesa, nonché la trasparenza sul rimborso. Infine, concentrati su contratti flessibili in modo che il supporto possa adattarsi a qualsiasi cambiamento nella tua situazione.

Assicurazione sanitaria congiunta Groupama

Active Health Mutual di Groupama offre una copertura personalizzata. Puoi scegliere tra diversi livelli di cura per ogni area di cura, e possono essere modificati in base alle tue esigenze. Un simulatore di rimborso online ti permette di calcolare in tempo reale quanto coprirai le tue spese sanitarie. Inoltre, l’area clienti e l’applicazione mobile sono accessibili 24 ore su 24. In questo modo è possibile fare riferimento al pagamento, accedere al certificato di pagamento di terze parti o persino individuare i partner sanitari. La collaborazione dell’organizzazione con i suoi partner ti consente di non pagare nulla al momento dell’acquisto di alcune delle tue attrezzature. L’iscrizione a una compagnia assicurativa cooperativa è aperta a tutti, senza limiti di età e senza accertamento sanitario.

