COVID-19: i test PCR e antigenici sono ora validi per 24 ore

I test PCR e antigene saranno validi solo per 24 ore. (© Adobe Stock illustrazione)

Mentre l’epidemia COVID-19 Si riparte in Francia, dalla variante Omicron Potrebbe essere già a terrae nuove misure È stato annunciato da Oliver Ferrand, Ministro della Salute, giovedì 25 novembre 2021, prima La nuova variante Omicron non è invitata al tavolo delle autorità sanitarie.

tra loro, Periodo di validità della PCR e dei test antigenici.

Reazione a catena della polimerasi (PCR) e test dell’antigene

“Il ritorno dell’epidemia ci sta spingendo ad agire sui test”, ha affermato Olivier Veran. I test PCR e antigene, che sono stati utilizzati, per alcuni, come un passaggio sano, sono stati finora validi per 72 ore. Da lunedì 29 novembre sarà ridotto a 24 ore, dal campione.

#covid19 | Dal 29 novembre il periodo di validità della RT-PCR e dei test antigenici sarà ridotto a 24 ore. pic.twitter.com/7R5FmxNTh0 – governo (governo FR) 25 novembre 2021

Una decisione logica quando vedi come il virus si sta diffondendo in questo momento. In questo modo sarà più affidabile”, precisa il ministro della Salute.

I risultati del test dell’antigene vengono generalmente forniti entro un’ora, ma i risultati della PCR a volte richiedono fino a 24 ore. Quindi sarà valido per un tempo molto breve.

incoraggiare la vaccinazione

“Coloro che finora si sono rifiutati di vaccinarsi, verranno esaminati ogni giorno e a loro spese”. Olivier Ferrandministro della salute

Dal 15 ottobre 2021, salvo motivi medici, i test di screening Covid-19 sono a pagamento. Gli adulti, non vaccinati e senza ricetta, sono tenuti a pagare un minimo di 44 euro per un test PCR, 22 euro per un test antigenico e 12,90 euro per un autotest che viene eseguito sotto la supervisione di uno specialista. definisce il governo.

Isolamento degli stati di contatto immunitario se viene rilevato un omicron

A questa procedura si aggiunge ora un’altra misura, data la prevalenza della variante Omicron. da ora in poi, Chi viene a contatto con qualcuno positivo alla variante Omicron deve essere isolato, anche se è stato vaccinato.

Va rispettata una quarantena di 7 giorni.

