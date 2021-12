Stromae torna in concerto a Bruxelles nel 2022

Sono previste altre due date all’estero. Per altri bisognerà attendere l’estate in corso e i vari festival che accoglieranno l’artista.







NSIl cantante Stromae ha annunciato, venerdì, tre date in anteprima sul suo account Instagram. Uno di loro era in Belgio, a Bruxelles il 22 febbraio al Palais 12.

Sono previste altre due date all’estero, a Parigi il 24 febbraio e ad Amsterdam il 27 febbraio.







La biglietteria apre venerdì alle 18 e i posti sono limitati.

Diverse date sono previste anche per questa estate. In particolare al Werchter Boutique Festival domenica 19 giugno, e poi a Les Ardentes, a Liegi, domenica 10 luglio, lo hanno annunciato venerdì gli organizzatori di questi due festival. Sono passati diversi anni da quando il traduttore di “Formidable” e “Papaoutai” è uscito dai riflettori per concentrarsi su altri progetti.

Anche se era il suo ultimo album, radice quadrata, uscito nel 2013, sarà Stromae, secondo la rivista francese Partita di ParigiAttualmente sta lavorando a un nuovo adattamento che uscirà in autunno e sarà seguito da un tour nel 2022.