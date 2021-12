Ecco i dieci video del Belgio più visti su YouTube nel 2021

Nella top ten dei video più popolari del 2021 su YouTube, troviamo alcuni creatori belgi, come il comico belga Pablo Andres con la sua canzone To the Red Devils e RTBF Sports che registrano la partita Euro Francia-Svizzera.

Chi è in cima ai video di YouTube più visti in Belgio? Ecco la top ten dell’anno.

I 10 migliori video di YouTube in Belgio nel 2021

Celine e Michelle – Il VACCINO (parodia “Head & Heart”) Macfly e Carlito – “I Remember” (clip di Gesti barriera) Jay Lee Childage – Come disegnare una coppia che cammina sotto la pioggia / Dipinto acrilico rosso Greg Gillotin – Peggior cognato: matrimonio ebraico Cyprien – Io odio 2 Skazy – Questa assurdità deve essere costata loro cara Pablo Andres – Pablo Andres – Andate, demoni! (clip ufficiale) Beast Master – Ho passato 50 ore sepolto vivo RTBF Sports – Francia – Svizzera (3-3, 4-5) | Euro 2020 Casteup – Addio all’eroe: Casteup

La coppia di designer belgi, molto popolare tra i nostri vicini fiamminghi Celine e Michel (CeMi), e la loro canzone sul vaccino hanno superato le classifiche quest’anno. Il duo francese McFly e Carlito si è piazzato al secondo posto con il loro video sulle misure di distanziamento sociale. Il video ha suscitato scalpore online e ha permesso loro di visitare l’Eliseo, dopo una sfida lanciata dal presidente francese Emmanuel Macron.

I 10 video musicali di YouTube più popolari in Belgio nel 2021

Moha K – Moha K – Vroum Vroum (clip ufficiale) SosoManessVEVO – Soso Manes – Petruchka (clip ufficiale) con PLK Naps Officiel – Naps – La kiffance (clip ufficiale) Tayc – Tayc – Le Temps (video musicale ufficiale) Alonzo – Alonzo – The Selection Feat Jul & Naps (clip ufficiale) TheWeekndVEVO – The Weeknd – Save Your Tears (Video musicale ufficiale) Saad Lamjarred | Saad Lamjarred & Zouhair Bahaoui – Lewjah Tani | 2021 | Saad Lamjarred e Zuhair Bahawi – per la seconda faccia KoreVEVO – Kore, Ninho – Mon poto (clip ufficiale) LilNasXVEVO – Lil Nas X – MONTERO (Chiamami col tuo nome) (Video ufficiale) B20baOfficial – Booba – La Gioconda Feat. JSX (clip ufficiale)

Dal punto di vista musicale, i belgi hanno ascoltato e guardato in loop i video degli artisti francofoni, Moha K, Soso Manes e Nabes, che si sono trovati sul palco. Anche gli artisti americani The Weeknd e Lil Nas X fanno parte di questa classifica al sesto e nono posto.