Jamal Dabouz pubblica una rara foto di tutto il suo clan, riunito

Jamel Debbouze ama circondarsi della sua famiglia, soprattutto quando si tratta di un evento annuale e molto importante ai suoi occhi come il mese del Ramadan. Nella foto che ha postato su Instagram, lo vediamo con una ventina di persone, tutte del clan Dabouz. Questi sono i suoi figli Lila e Leon, sua moglie Melissa Theorio, i suoi fratelli e sorelle, sua madre Fatima e i suoi cugini.

Dalla morte di Ahmed Touzani, il capofamiglia, il comico marocchino ha apprezzato ogni opportunità che aveva di trascorrere del tempo in famiglia. Nell’immagine postata alla storia su Instagram si legge “Buon Ramadan a tutti i musulmani. Possa questo mese portarvi gioia, serenità e salute nella vostra famiglia”.

Se, dopo la morte del padre, è diventato più connivente con la madre, cosa si può dire del suo immenso amore per la moglie ei due figli. Per lui, suo figlio e sua figlia sono il suo più grande successo, oltre al suo matrimonio con Melissa Thioureau. Melissa è stata ovviamente la svolta nella mia vita perché mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire tante cose e soprattutto, per l’amore e la considerazione che ha per me, mi ha fatto ‘mettere le ali ovviamente’.