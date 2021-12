Denis Brogniart reagisce al collare immunitario totalmente falso di Phil

Associazione

Presentatore Koh lanta È tornato a questo momento piuttosto strano per gli spettatori.

È probabilmente uno dei momenti più divertenti e inquietanti di questa avventura. Con l’avvicinarsi del test di orientamento, sembra che alcuni candidati abbiano particolarmente paura per la loro pelle. Tale è comunque il caso di Phil, che non ha esitato a costruire il proprio contratto di immunità per ingannare i suoi compagni. Con un effetto davvero indeciso…

“era uno scherzo! “

L’esemplare in questione, che è stato creato da conchiglie raccolte qua e là e unite con una vecchia corda trovata al campo, è stato preso casualmente da Phil durante il consiglio di rimozione. Laurent seduto dietro di lui non reagì a lungo. Lo sconcertato avventuriero alza le sopracciglia tra profondo interrogatorio e assoluta incredulità. In risposta a una domanda dopo l’incidente, la modella e ballerina ha dichiarato: “Tutti sono scoppiati a ridere. Anche Dennis.”

Quindi Denis Bruniart, a sua volta, deve essere interrogato su questo evento senza precedenti. E durante una diretta su Instagram, la conduttrice ha ammesso di essere rimasta molto sorpresa, contrariamente a quanto hanno potuto mostrare le foto dello spettacolo. “era uno scherzo! “, ha detto. “C’è la collana finta, era inutile. Ti giuro che devo mordermi il labbro così non rido o rido ad alta voce”. Il comportamento precauzionale che il giornalista di TF1 cerca di mantenere per mantenere una certa distanza dai candidati con cui comincia a conoscere bene.