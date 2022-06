Stromae: Mai prima d’ora un artista belga è stato così arrabbiato con Worcester

“Grazie !” Il est 21h45 CE Dimanche dans la plaine de Werchter et Stromae Sul punto di piangere quando si rivolge al pubblico per l’ultima volta. lui si è trasferito. Muoviti in profondità. 63.000 persone lo hanno acclamato dopo la sua esibizione di novanta minuti. Ci sono giovani, vecchi, ragazze, ragazzi, fiamminghi, valloni… L’unità è forza, è così bella. Il più grande artista belga nel più grande festival belga. Lo ha annunciato Paul van Havre, il bel giocatore gorilla Gli succederà sul palco e tornerà a casa. Teste piene di stelle.

più alto del palazzo 12

nel palazzo 12Siamo rimasti stupiti dalla dissolutezza delle lampade, del 3D, del cagnolino robot, delle luci, dei costumi carini, del colore dei suoi pantaloni color salmone, della camicia bianca e del nastro che ha sostituito la cravatta. Resta tutto, ovviamente. ma per lavoratoreEra la musica che metteva tutti d’accordo. Siamo ancora fan dei suoi avatar sugli schermi giganti. Ma apprezziamo soprattutto i primi piani ingranditi del viso di Paul Van Haver e le mani esperte dei quattro musicisti che scivolano sugli strumenti. Chitarra, basso, percussioni, tastiere, computer, suona, suona, colpisce… Al Palais 12, il Maestro parla solo francese. Alla Werchter parlava ancora francese ma anche olandese. Molto buono, tra l’altro, l’atteggiamento la dice lunga sulla sua perfezione. La sua presentazione è stata perfettamente arricchita da improvvisazione e imprevisti. Questo è ciò che fa la differenza, la differenza.

© JC Geum

figli di gioia

Stromae è noto per scrivere spesso canzoni tristi e inserire ritmi orecchiabili per toccarci meglio. Questa domenica ha sollevato la prostituzione ( figli di gioia ), la differenza ( lo stesso ), cancro ( Quando il ), depressione ( Inferno ), l’assenza ( Papotai ). Molte volte ha detto al pubblico. ” Non ero molto contento di quello che ho appena cantato, vero? “E poi se ne è andato in un vortice, è scoppiato a ridere e ha scortato i suoi fan in un altro posto. Ammiriamo, inoltre, la sua voglia di veicolare tali messaggi. Stromae sa che non è facile. Soprattutto alla festa delle messe. Ma il suo carisma, i suoi gesti di attrattiva (non crederci lo stesso Elegante Ridere giorno tragico enorme), così come la sua poesia surrealista che gli permette di avvicinarsi a tali argomenti senza appesantire l’atmosfera e perdere l’attenzione del pubblico.

© JC Geum

Allora balliamo?

Anche Paul van Haver è intelligente. Mette saggiamente le sue canzoni più attraenti nella playlist. Buon giorno, Papotai, ridi e altri Salute Scala esplosioni di isteria di massa. Ma alla fine è diventato più forte con una versione mozzafiato di poi balliamo L’atto fondatore di Stromaemania oggi come inno post-coronavirus richiede il suo abbandono. Uno schiaffo molto grande. Mai prima d’ora un artista belga aveva provocato una tale frenesia a Worcester.

© JC Geum

© JC Geum

© JC Geum

Stromae a Les Ardentes il 10 luglio (completo)

Stromae a Cabaret Vert (Charleville-Maisier) il 17 agosto.