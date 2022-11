Sorprese, una coppia eliminata, in vetta alla classifica, una clamorosa prestazione di Enola: cosa è successo sabato sera alla “Star Academy”

Come a Koh Lanta, il destino dei candidati alla Star Academy di questa settimana è stato collegato. Faccia a faccia, quattro studenti simbolo della stagione. Carla e Paula costituiscono il primo duo. si La seconda Tiana. Durante la serata, le giovani donne faranno di tutto per mantenere il loro posto nell’avventura. “Fever” è stato tradotto per la prima volta da Carla e Paula da Dua Lipa e Angel mentre eseguivano un ballo di Yannis Marshall. Poi è stato il turno di Leah e Tiana di mostrare quanto sono talentuose. I due amici dalla voce forte hanno attaccato una classica canzone francese: “Quand on a que l’amour” di Jacques Brel. La performance che ha commosso notevolmente la facoltà.

Suleiman il “fratello maggiore” degli accademici famosi

Pochi minuti fa, Suleiman Al Prime ha aperto al fianco di Anisha. Insieme, l’ex vincitrice e nominata di “The Most Beautiful Voice”, ha fatto scivolare un brano nella pelle di Vita, traducendo “In Front of You”, un meraviglioso duetto lodato dagli insegnanti. “Ti ho trovato fantastica”, dice l’insegnante di canto Adeline Toniotti. “Sei sulla strada giusta”. Da parte sua, Suleiman è stato anche sorpreso dalla performance del suo partner. “È raro che canto con qualcuno che mi fa venire voglia di trascendere me stesso“,” spiega l’interprete di “The Recipe” che ha offerto ad Anisha di unirsi a lui sul palco come parte del suo tour.

E per tutta la sera Salomone, che in settimana era andato al castello a dare consigli, ha seguito lo spettacolo che era stato allestito insieme agli studenti. “Ero un fan della Star Academy“, ammette il cantante.”Ho preso le lezioni davanti alla TV.“

Ricompensa piena di sorprese

Molte sorprese hanno permeato questo quarto bonus. Durante le prove, Camille Lelouch, madre di pochi giorni, è venuta ad accompagnare Enola sul palco per mostrarle il post “Don’t Judge Me” durante la prima, titolo che la candidata ha interpretato con grande affetto durante la valutazione. Vivendo, la convivenza delle loro voci crea il cosiddetto “momento sospeso”.

Più tardi, è stato Garu a sorprendere Anisha unendosi a lei sul palco per eseguire “Sous le vent”, un soprannome che il candidato di solito cantava insieme a Julian. “Ho perso il mio potenziale‘ Tuttavia, la signorina alla fine del servizio si rammarica.

Durante l’esecuzione di “I’ll Be There”, una canzone che Solomon ha dedicato a sua madre, Chris ha visto sua madre e sua sorella arrivare sul palco. Toccandolo, il candidato riuscì comunque a finire la sua canzone… e (di nuovo) fece piangere Yannis Marshall. “Bacio anche mia madre. Questo è tutto…‘, la maestra di ballo chiama, si muove.

Un’ultima sorpresa questa volta attende Julian, il piantagrane della stagione scappato per primo dalla panchina.. Suo fratello Mathieu, un ex candidato alle star di “Nouvelle Star”, ha deciso di suonare il pianoforte per condividere “Imagine” di John Lennon.

“Non mi vedo ancora donna”

Avendo ballato meglio durante gli ascolti, Enola, a sua volta, aveva il diritto di assistere a una scena di ballo immaginata da Yannis Marshall. Ma la sfida è duplice per la giovane donna. Come Carla e Paula prima di lei, Enola doveva ballare e cantare allo stesso tempo ma doveva anche essere “sensuale”. Una posizione a cui non sei abituato ad assumere sul palco. “Non riesco ancora a vedere come una donna”, ammette Liannis Marshall durante le prove.

Dal vivo, Enola esegue “Fever” di Peggy Lee insieme alla vincitrice della terza stagione di Star Academy Elodie Frégé. E la magia accade. “Trovo pazzesco che il corpo sia complicato‘”, afferma Yannis Marshall.

Chi non è tornato al castello alla fine del primo?

Al termine della serata, dopo un litigio, l’opposizione di Léa e Tiana a Carla e Paola, su “My Philosophy” di Amel Bent, il voto dei telespettatori, unici decisori di sabato sera, si è stabilizzato tra i due . . Léa e Tiana vengono scelte per partire con i loro compagni al castello di Dammarie-les-Lys. Così Carla e Paula vengono eliminate dall’avventura.