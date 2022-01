Stromae la corde au cou: il video choc diffuso par TF1

Il passaggio au JT de TF1 de notre Stromae national fait encore couler beaucoup d’encre. Son titre l’enfer en réponse à la question de la giornalista Anne-Claire Coudray a maintes fois été dibattu, critica voire insultato (par Booba) tu parodia. Avant, sans doute, la fois de trop?

“Je suis favor à une 4e dose de vaccin ou… une 12e dose de Tranxène”, dixit Stromae dans le sketch



TF1, la chaîne qui a tendu la main pour son buzz sur ses pensées suicidaires, se retrouve en effet au coeur d’une polémique su Twitter avec una caricature osée. En effet, ce jeudi 20 janvier 2022, dans l’émission “C’est Canteloup” présenté par Alessandra Sublet avec l’humoriste Nicolas Canteloup qui parodie des JT’s, une photo et une video montée du chanteurétéaue cod a iff a corde en direct ( voir vidéo ci-dessus vers 1’40 et 4’30) et deux sous textes à tendance suicidaire. “Ce matin il fait beau, tant pis, on se suicidera demain” ou encore “Je suis favor à une 4e dose de vaccin ou… une 12e dose de Tranxène (anxiolitique, Ndlr.)”. De quoi choquer de nombreux téléspectateurs et internautes.

“Psychophobe et razziste”

“TF1 qui met une photo de Stromae avec une corde au cou dans son emission humoristique #canteloup… çun me choque wtf ??!!!!” s’insurge un internaute. “Ca fait rire qui?”, écrit un autre. “Absolument personne, d’ailleurs Canteloup n’est pas un mec drôle faudrait peux être que les gens s’en rendre compte et faudrait le dégager de la télévision lui”; “Mais il faut vraiment qu’on éteigne tous massivement la télé, en fait”; “J’ai pensé la même ha scelto hier soir… Cela fait plusieurs jours qu’ils mettent Stromae en mode dérision mais la corde cette fois. Alors qu’il a eu un problème suicidaire… Il ya des limites à la bêtise Ce. est vraiment pas de l’humour tolère la… ça va trop loin”. o bis”psicofobo e razzista“; “Quelle émission de merde”, “Je suis choqué”, “ridicule”, peut-on bis lire. “Trop drôle de se moquer d’une pathologie ah vraiment … l’humour noir n’est pas censé attaquer une personne frontalement souffrant d’une maladie …. On se moque des enfants cancéreux ? NON là c’est pareil … vous n'” avez aucune âme“.

“L’humour noir c’est pas être un sac à merde”

“Beaucoup sont nés avant la honte sous ce tweet, conclut une autre internaute qui difendere la cause de notre artiste. “Que ce soit TF1, Canteloup ou les commentaires, non l’humour noir c’est pas être un sac à merde. Ce sont des sujets sur lesquels on ne rigole pas, qui détruisent des vies. Stromae a donné de son âce auxme. “en quête de lumière.” Stromae, qui vient de tourner son nouveau clip a Bruxelles, n’a pass encore réagit.