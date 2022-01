‘Stavo facendo l’offesa’: James torna sulle sue polemiche verso i musulmani in occasione dei festeggiamenti di fine anno.

Fratelli, non festeggiamo. I Compagni (NdR: del Profeta) celebravano il nuovo anno? Per favore, fermati, fermati”. In un video condiviso il 2 gennaio, James ha chiesto esplicitamente ai suoi fan musulmani di non mandargli più gli auguri per il nuovo anno. Critica le parole. Ma questo fine settimana, in Giornale della domenicaIl rapper ha rotto il silenzio. “Questo video, me ne dispiace totalmente‘, Assicurouomo che indossa occhiali scuri. Era un misterioso oggetto volante e di solito non comunico in quel modo. Non volevo ferire le persone. Allo stesso tempo, è intimo. I social media non dovrebbero essere un punto di partenza per parlarne”. Prima di aggiungere l’ex membro dei Sexion d’Assaut. “Non altera in alcun modo il mio rapporto con il mio repubblicano, animalesco, buddista, cattolico, musulmano…” Traduttore “Bellissima” Poi si conclude con la confessione. “Questo video è stato girato spontaneamente a tarda notte. Mi dispiace così tanto.”

James si è convertito all’Islam nel 2004, rivelando che sua madre è ancora cristiana, Come suo padre o i suoi fratelli. “Dovevi mettere un fotografo con me per 48 ore per vedere come lavoro, quante persone di ogni estrazione sociale incontro. Lì ero stanco, avevo appena visto tanti scatti di Capodanno, stavo scarabocchiando. “ Se le sue brutte foto non hanno avuto alcun effetto sulla vendita dei biglietti per il suo prossimo tour, James era molto arrabbiato con il suo stretto entourage professionale, secondo quello che ha detto. Parigi.