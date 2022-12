I suoi costumi natalizi stanno spopolando sul web

persone e re

La cantante ha dimostrato ancora una volta di essere la regina dello stile… e la regina del compleanno.

A 53 anni, è ancora quella che fa piovere e brillare sul pianeta della moda. Jennifer Lopez ha celebrato il suo fine settimana di Natale come si deve e ha tenuto fede alla sua reputazione: l’attrice e cantante è apparsa due volte in abiti glamour molto chic.

Il 23 dicembre, J-Lo e Ben Affleck hanno invitato una serie di star come Billie Eilish, Kim Kardashian e Jane Fonda per festeggiare il Natale a casa loro. Per questa occasione, interprete” Per terra ” Abito svelato Gucci Lucentezza plaid creativaAlessandro Michele. La star di Hummingbird voleva interpretarli entrambi Colore verde E d’oro. Impeccabile.

Sto facendo il mio grande ingresso alla festa di Natale in famiglia dopo che è stato così salato tutto l’anno @dipendente pic.twitter.com/84TnGMt6l8 – Maglia BensShirt con motivi natalizi 👕🎄 26 dicembre 2022

Il giorno dopo, a capodanno, J-Lo si è rifatto postando sui social con un elegante abito in raso blu. Ai fiocchi bordeaux stampati si aggiungono un colletto Peter Pan e orecchini Daisy come accessori.

Sui social molti netizen si sono stupiti delle scelte delle star, ancora una volta al di sopra di tanti.