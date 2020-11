La rassegna “Strane Coppie” andrà in diretta streaming giovedì 5 novembre

Il penultimo incontro di “Strane Coppie”, la rassegna culturale ideata e condotta dalla scrittrice Antonella Cilento, andrà in diretta sui canali social de Lalineascritta

Sono ben dodici anni che il laboratorio di scrittura napoletana organizza la fortunata rassegna letteraria “Strane Coppie”, che in questa edizione racconta le ombre e le inquietudini di grandi scrittori e scrittrici di Ottocento e Novecento. Il fascino dell’intelligenza e dell’ironia, lo humour feroce di William Somerset Maugham e Muriel Spark saranno protagonisti del pentultimo appuntamento. Giovedì 5 novembre alle ore 18.30 andrà in diretta streaming con lo scrittore e sceneggiatore Francesco Costa in collegamento da Roma.

L’incontro originariamente era previsto in presenza nelle sale di Palazzo Altieri a Roma



Però data l’attuale situazione pandemica, si è preferito evitare. Previste le letture dell’attrice Margherita Di Rauso e i contributi cinematografici a cura di Marco Alfano. Sarà possibile collegarsi attraverso i canali Facebook e YouTube de Lalineascritta.

L’ultimo dei cinque appuntamenti di Strane Coppie, programmato in presenza nella Sala delle Colonne a Milano, sarà trasmesso sempre in diretta streaming il 19 novembre e sarà dedicato a Akutagawa Ryunosuke e Dino raccontati da Giorgio Amitrano e Laura Bosio, con la conduzione di Antonella Cilento.